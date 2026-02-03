  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan İran’a namlu ucunda davet: "Ya anlaşacağız ya da çok kötü şeyler olacak!" İran'dan dünyaya nükleer mesaj: "Uranyum oranını düşürmeye hazırız ama bedeli ödenmeli!" "Geçilemez" denilen Ayn el-Arab geçildi: Paçavra siyaseti ve YPG işgali sona erdi! Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak! Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı! İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi! ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik! CHP’de yapay kaos gerçek ihanet! Cezaevinden Kürtçülük mesajı CHP’li İBB yönetiminde Metro faciası! İstanbul’da liyakatsizlik raydan çıktı 10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti
Teknoloji Turkcell ve TEKNOFEST’in 5G ve Yapay Zekâ Yarışması başvurulara açıldı
Teknoloji

Turkcell ve TEKNOFEST’in 5G ve Yapay Zekâ Yarışması başvurulara açıldı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Turkcell ve TEKNOFEST’in 5G ve Yapay Zekâ Yarışması başvurulara açıldı

Turkcell ile TEKNOFEST iş birliğinde düzenlenen '5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması' başvurulara açıldı.

5G teknolojisi ve yapay zekanın yol güvenliğine nasıl entegre edilebileceği sahada test edilecek. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında, Turkcell'in düzenlediği “5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması” başvurulara açıldı. Yarışmaya lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri yenilikçi projeleriyle katılabilecek.

 

Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek

Turkcell’in, 30 Eylül – 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlediği 5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması’na başvurular başladı. Geleceğin mobil haberleşme ve bilişim teknolojilerine ilgi duyan lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular, 20 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Öğrenciler, en az 2 ve en fazla 5’er kişilik takımlar halinde, TEKNOFEST’in web sitesinde yer alan yarışma sayfasından başvuru yapabilecek.

 

5G ve yapay zekâ ile gerçek hayata uygun çözümler geliştirecekler

Yarışmada, üniversite öğrencilerinin 5G şebekesinin sunduğu bağlantı yeteneklerini, 5G tabanlı API’ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) ve yapay zekâ teknolojileriyle birleştirmesi amaçlanıyor. Böylece, yenilikçi ve gerçek hayata uygun uygulamalar geliştirmeleri bekleniyor. Yarışmada, şebeke kaynaklarını etkin şekilde kullanarak, 5G ağ kalitesini dinamik şekilde yöneten ve yapay zekâ tabanlı gerçek zamanlı analizlerle katma değer üreten çözümler, ön eleme ve tasarım değerlendirme aşamasını geçecek.

 

Ön eleme ve tasarım değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen takımlar, Ağustos ayında düzenlenecek olan final etabında yarışmaya hak kazanacak. ‘Akıllı yol güvenliği’ temasında ise araç, yol ve sürücüsüne ilişkin hedef unsurları en doğru ve en hızlı şekilde tespit eden ilk 3 takım para ödülünün sahibi olacak.

 

Toplam 450 bin TL para ödülü

Birincilik ödülünün 175 bin TL, ikincilik ödülünün 150 bin TL, üçüncülük ödülünün ise 125 bin TL olarak belirlendiği yarışmada ayrıca 3 farklı kategoride prestij ödülleri kazanan ekipler de belirlenecek. Dereceye giren takımlara ödülleri, 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2026 etkinliğinde takdim edilecek.

 

Teknofest 2026 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı
Teknofest 2026 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı

Gündem

Teknofest 2026 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!
Gündem

Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!

Fonda "hak-hukuk-adalet" tiyatrosu çeviren CHP'de, maskeler bir bir düşüyor. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, malum zihniyetin kirli çamaş..
ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik!
Gündem

ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, NATO ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı sergilediği tutarsız tutumu yerden yere vurdu. Batı’nın ..
Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar
Gündem

Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

Şanlıurfa’da kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru Serkan İ.’yi (..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23