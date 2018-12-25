Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası





İSTANBUL (AA) - Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde 9 Türkiye rekoru kırıldı.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 1500 metre serbestte 16.27.52'lik derece elde eden ENKA'dan Beril Böcekler, 14 yaş, 15-16 yaş, 17-18 yaş ve 19 yaş üstü kategorilerinde 16.41.57 ile kendisine ait olan rekorları geliştirdi.

Kadınlar 200 metre karışıkta Fenerbahçe'den Deniz Ertan, 2.17.84'lük derecesiyle 14 yaşta Türkiye rekoru kırdı. Bu kategoride eski rekor 2.18.48 ile Göksu Doğan'a aitti.

Erkekler 200 metre karışıkta Fenerbahçe'den Baturalp Ünlü, 2.01.11'lik derecesiyle 15-16 yaş kategorisinde yeni rekorun sahibi oldu. Bu kategoride eski rekor 2.01.93 ile Demirkan Demir'de bulunuyordu.

ENKA'dan Ergecan Gezmiş 800 metre serbestte 7.55.23'lük derecesiyle 19 yaş üstünde daha önce 7.57.59 ile elde ettiği rekoru geliştirdi.

Fenerbahçe'den Mert Kılavuz 1500 metre serbestte 15.09.35'lik derecesiyle 15-16 yaşta rekor kırdı. Bu kategorinde eski rekora 15.18.12 ile Yiğit Arslan sahipti.

Mert Kılavuz 800 metre serbestte de 15 yaş kategorisinde 8.08.28 ile Yiğit Arslan'a ait olan Türkiye rekorunu 8.03.73'e taşıdı.

Şampiyonaya yarın yapılacak yarışlarla devam edilecek.