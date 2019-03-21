Turkcell şebekesine “yerli yapay zeka” desteği

Turkcell’lilerin daha kusursuz bir iletişim deneyimi yaşamaları için yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları Turkcell şebekesine uygulanarak dijital operatör yetenekleri pekiştiriliyor.

200 milyon alarm

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen “Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme” sistemiyle şebekelerden gelen 200 milyon alarm, yerli makine öğrenmesi ve yapay zeka platformu tarafından yorumlanarak şebekede oluşabilecek potansiyel sorunlar önceden tahmin ediliyor. Böylece şebeke kesintisi yaşanmadan arıza önleme sağlanıyor.

Önceden haber veriyor

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Hayata geçirdiğimiz ‘Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme’ sistemimiz daha şimdiden yüzde 85 şebekemizde yaşanabilecek olası durumları bize önceden haber veriyor. Verimliliğini arttıran çözümlerimizle müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatırken, sağladığımız tasarruflarla da kaynak verimliliğini maksimum düzeye çıkarıyoruz” dedi.