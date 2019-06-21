Turkcell, Londra’dan iki ödülle döndü İletişim devi Turkcell, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen The Loyalty Magazine Avards’ta müşteri memnuniyeti alanında en başarılı proje ödülünü kazandı.

İletişim devi Turkcell, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen The Loyalty Magazine Avards’ta müşteri memnuniyeti alanında en başarılı proje ödülünü kazandı. İletişim devi Turkcell, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen The Loyalty Magazine Avards’ta ‘Gamification’ (Oyunlaştırma) kategorisinde ‘Sürpriz Nokta’yla büyük ödülü, GNÇ ‘Çatlat’ uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde müşteri memnuniyeti alanında en başarılı proje ödülünü kazandı. Şirket adına ödülleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ile Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar aldı.

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