Turkcell GranFondo İzmir’de pedallar eğitim için döndü

İletişim şirketi Turkcell’in bisiklet kullanımı farkındalığını arttırmak için başlattığı GranFondo yarış serisinin İzmir etabı tamamlandı. Yarışta bin 500 amatör ve profesyonel bisiklet sever, pedal döndürüp yangın ile sel olaylarından zarar gören öğrencilere yardım etti. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, GranFondo’yla hem sporu teşvik ettiklerini hem de toplumsal fayda sağladıklarını belirtti. Özbayraktar, şu açıklamalarda bulundu: “Sürdürülebilir dünya için çok anlamlı bulduğumuz bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve bu konuda sporun birleştiriciliğiyle birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet yarışlarını destekliyoruz. Ayrıca GranFondo yarışlarıyla ülkemizde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu yarışla geçtiğimiz aylarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel afetlerinden zarar gören çocuklarımızın eğitimlerine de destek oluyoruz. Yarış sayesinde toplanan bağışlar afet bölgelerindeki öğrencilerimize burs imkânı sağlayacak.”