Turkcell dijital abonelik için hazır

Yeni hat almak ya da numarasını taşımak isteyenler artık evlerinden çıkmak zorunda kalmadan Dijital Operatör uygulaması üzerinden 3 dakikada işlemlerini yapabilecek.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, müşterilerinin ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, şöyle konuştu: “Pandemi döneminde müşterilerimizin iletişim gereksinimleri her koşulda ve durumda devam etti. Biz de müşterilerimizin cep telefonlarından kolayca abonelik başlatabilecekleri ve diğer tüm işlemlerini yine evden çıkmadan dijital olarak kolayca yapabilecekleri teknolojilerimizi geliştirdik. Böylece dijital kanallardan yeni hat ve numara taşıma talebinde bulunan müşterilerimizin tüm süreçlerini dijital yöntemlerle sonuca kavuşturacağız. Müşterilerimize uçtan uca dijital aktivasyon sürecini yaşatmak için yönetmeliğin son halinin yayınlanıp yürürlüğe girmesini bekliyoruz.”

Önemli hizmetler sunuyor

Turkcell, tarafından önemli hizmetler veriliyor. Müşterilerin kampanyalar hakkında bilgi alabilecekleri, cihaz incelerken ürün bilgilerine ulaşabilecekleri, oyunlara katılıp sigorta işlemlerini ve kasada ödemelerini yapabilecekleri bir temassız mağazacılık deneyimi sunuluyor. ‘Go Kasa’yla POS işlemi için kasaya gelen müşterilere kişiye özel tekliflerde bulunuluyor. Böylece mağaza çalışanlarının müşterilerle iletişim kurmaları kolaylaşıyor ve kasa trafiğinin verimli yönetilmesi sağlanıyor.