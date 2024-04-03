Turkcell, deprem bölgesinde “E-birliktelik” kampanyasıyla esnafın yanında!

Türkiye’nin Turkcell’i 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra yaraları sarmak ve yeniden kalkınmaya destek olmak amacıyla başlattığı Gönül Bağı Projeleri’nin yanı sıra farklı kampanyalarla da depremzede esnafın yanında olmayı sürdürüyor. Turkcell, son olarak e-ticaret ekosisteminin önde gelen şirketlerinin üye olduğu TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi’nin Ticaret Bakanlığı himayesinde başlattığı “E-birliktelik” kampanyasına dahil oldu. 21 şirketin katıldığı kampanya kapsamında Turkcell, online pazaryeri platformu Pasaj’la depremzede esnafa 0 komisyon desteği, yardım kartı satışı ve gıda yardımı sunacak.

Turkcell, sadece deprem bölgesini kapsayan satıcılarla el ele vererek ticareti yeniden canlandırabilmek için Gönül Bağı Pasaj’ı projesini başlatmıştı. Bölgenin kendine has ürünlerinin satışa sunulduğu destek projesine Turkcell uygulamasından ve https://www.turkcell.com.tr/kampanya/gonul-bagi-pasaji/ linkinden ulaşılabilir.

Turkcell ilk günden bu yana deprem bölgesinde

Depremin ilk gününden bu yana bölge için tüm imkanlarını seferber eden Turkcell, Gönül Bağı projesiyle desteğini sürdürüyor. Turkcell’in şu ana kadar bölgeye sunduğu destekler özetle şöyle:

* Turkcell, Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında AFAD’a 3,5 milyar TL bağışta bulundu.

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* Afetzede vatandaşlar ve onların bölge dışında eğitim gören birinci derece yakınları için ‘İstihdam Seferberliği’ başlattı. Bugüne kadar 855 depremzede Turkcell grup şirketlerinde istihdam edildi.

* Yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama gibi konularda 7 bin kişiye mesleki eğitim verildi.

* Küçük işletmeler ve girişimci kadınlar Paycell, Financell, Pasaj ve İşTurkcell tarafından desteklendi, Financell ile deprem bölgesindeki ticari işletmelerin güneş enerjisi projelerine kredi desteği sağlandı.

* Turkcell, yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiği Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Eğitim Merkezi’nde ilk aşamada 50 kişiyi istihdam etmeye başladı, bu sayı uzaktan çalışan müşteri temsilcilerinin de eklenmesiyle 250’ye çıkacak.

* Bölgede üstün zekalı çocukların eğitim aldığı 9 Zekâ Gücü sınıfı ile huzurevlerinde 2 Dijital Bahar odası bulunuyor. Zekâ Gücü sınıflarında öğrenciler yapay zekâ, robotik kodlama ve uzay bilimleri gibi birçok alanda yeteneklerine göre eğitim alıyor. Dijital Bahar projesinde de huzurevi sakinleri dijital okur yazarlık ve cihaz kullanım eğitimleri alıyor.

* Turkcell Akademi organizasyonuyla Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) kurduğu teknolojik eğitim sınıflarında da lise ve ortaokul öğrencileri bilgisayar oyunu yazmayı öğreniyor.