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Turkcell blockchain alanındaki çalışmalarını hızlandırdı

Turkcell, blockchain teknolojisini kullanarak geliştirdiği çözümlere yenilerini eklemeye devam ederken, geliştirdiği son çözümle kimlik ispatı gereken hallerde kullanıcıların kimlik bilgilerini koruma altına alıyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:47
Turkcell blockchain alanındaki çalışmalarını hızlandırdı

Dijital platformlardaki hizmetlerini geliştirmek ve kusursuz müşteri deneyimini sunmak için hız kesmeden çalışan Turkcell, blockchain teknolojisini kullanarak geliştirdiği çözümlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Turkcell geliştirdiği Dijital Kimlik Yönetimi çözümü sayesinde kimlik ispatı gereken hallerde kullanıcıların kimlik bilgilerini koruma altına alıyor.

Güvenli bağlantı

Web siteleri, çağrı merkezleri gibi yüz yüze olmayan kanallarda kimlik ispatını sağlayan blockchain tabanlı bu çözümü ile Turkcell; kişiyi tanımlayan özelliklerin, güvenli ve kontrollü biçimde diğer kurumlara aktarılabilmesini sağlıyor. Bu sayede aynı zamanda bireyler ve kurumlar arasında güvenli bağlantı oluşturuluyor.

Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Turkcell’in geliştirdiği blockchain tabanlı dijital kimlik çözümlerini geçen günlerde TÜBİTAK BİLGEM tarafından düzenlenen 2. Ulusal Blockzincir Çalıştayında da tanıttıklarını kaydetti.

Farklı sektörlere hizmet

Müşterilerin dijital deneyimlerini güvenli biçimde iyileştirebilmek adına Turkcell olarak geliştirdikleri blockchain teknolojisini baz alan çalışmalarına hız verdiklerini belirten Öztürk, “Blockchain tabanlı kimlik çözümlerimiz kişinin verilerini kendisinin kontrol etmesine imkan veriyor ve güvenli biçimde paylaşımına ortam oluşturuyor. Geliştirdiğimiz bu çözümlerin farklı sektörlerde uygulamasını da hayata geçirerek kurumlarımızın gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:47
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  6. Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk
  7. dijital kimlik çözümleri
  8. TÜBİTAK BİLGEM
  9. 2. Ulusal Blockzincir Çalıştayı
  10. dijital deneyim

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