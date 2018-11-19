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TürkAkım’da tarihi gün

TürkAkımı Projesi’nde artık sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi proje için bugün İstanbul’da bir araya geliyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 06:43
TürkAkım’da tarihi gün

TürkAkım’ın deniz etabı inşaatının tamamlanma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in katılacağı törenle bugün gerçekleşiyor. Açılış sonrası iki lider, ulusal paralarla ticaretin artırılması ve vize serbestliği konularını da görüşecek.

Dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri olan TürkAkım’ın deniz etabı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün deniz bölümü inşaatının tamamlanması törenine katılacak. Tören kapsamında bir araya gelecek olan iki lider baş başa bir görüşme de gerçekleştirecek. Siyasi ve bölgesel gelişmelerin masada olacağı görüşmede, iki ülke ekonomik ilişkileri de konuşulacak.

Özellikle son dönemde karşılıklı ticarette lira ve rublenin payını artırılması ve vize serbestliğinin heyetlerin gündeminde olması bekleniyor. Bu anlamda, açılış sonrası görüşmelerde gözler ekonomide izlenecek yol haritasında olacak. Deniz bölümü tamamlanan TürkAkım’da ise Kıyıköy’deki alım terminalinin inşaatının bitmesinin ardından Rus gazı önce Türkiye’ye ardından da Avrupa’ya akacak.

İki hattan oluşuyor

TürkAkım’ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 cm çapındaki ilk boru hattı sistemi olan deniz kesimi, son teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi.

Proje kapsamında 23 Haziran 2017’de derin sulardaki inşaat başladı. 4 Kasım 2017’de hatlar Türkiye münhasır ekonomik bölgesine giriş yaptı. Proje kapsamında ilk hat 30 Nisan 2018’de tamamlandı. 26 Haziran 2018’de ikinci hattın inşası başladı. Bugün ise projede ikinci hat tamamlanacak.

Önümüzdeki yıl akmaya başlayacak

2019 yılı sonunda Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz akmaya başlayacak. Projeyle taşınacak 31,5 milyar metreküp doğalgaz, 15 milyon hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. TürkAkım aracılığıyla aktarılacak yıllık toplam 31,5 milyar metreküp doğal gazın yarısı Türkiye’de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa’ya aktarılacak.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:43
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