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TürkAkım’da bir günde 6,27 km boru döşendi

TürkAkım kapsamında derin sularda doğalgaz boru hattı yapım çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos’ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:47
TürkAkım’da bir günde 6,27 km boru döşendi

Gazprom’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, “TürkAkım projesi kapsamında derin sularda boru döşeme işlerini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos’ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı” ifadeleri kullanıldı. TürkAkım projesi her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattından oluşuyor. Söz konusu hatlardan biri Rus gazını Türkiye’ye transfer edecek. İnşası devam eden ikinci hat ise Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:47
  1. Gazprom
  2. TürkAkım
  3. doğalgaz

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