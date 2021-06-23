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﻿TürkAkım bir hafta kapatılacak
Dünya ﻿TürkAkım bir hafta kapatılacak
Dünya

﻿TürkAkım bir hafta kapatılacak

TürkAkım doğalgaz boru hattının denizden geçen kısmında, bugünden itibaren bir hafta boyunca önceden planlanmış bakım çalışmaları nedeniyle faal olmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 01:32:00 -
﻿TürkAkım bir hafta kapatılacak

TürkAkım boru hattında doğalgaz sevkiatı, 22-29 Haziran’da durdurulacak. Boru hattının her iki kolunda, her yıl yapılması planlanan teknik bakım ve temel teşhis çalışmaları yapılacak. Çalışmalar, boru hattının deniz kısmının operatörü olan South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştirilecek.

Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye’nin batısına, oradan da Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Bosnaya ulaştıran TürkAkım boru hattının yıllık kapasitesi 31.5 milyar metreküp.

Daha önce TürkAkım boru hattının bu yılın ilk çeyreğinde doluluk kapasitesinin yüzde 73’üne ulaştığı bildirilmişti.

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