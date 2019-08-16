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Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood yapımlarıyla mücadele veriyor

New York Film Akademisi mezunu Türk yönetmen Mehmet Güney, çevrim içi platformlar sayesinde kısıtlı bütçeyle Hollywood yapımı milyonlarca dolarlara mal olan filmlerle mücadele ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:09
Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood yapımlarıyla mücadele veriyor

New York Film Akademisi mezunu Türk yönetmen Mehmet Güney, çevrim içi platformlar sayesinde kısıtlı bütçeyle Hollywood yapımı milyonlarca dolarlara mal olan filmlerle mücadele ediyor.


Dünyanın önde gelen film endüstrisi Hollywood, milyon dolarlık yapımları ile her yıl milyonlarca seyirciyle buluşarak eğlence sektörünün tartışmasız kalbini oluşturuyor. New York Film Akademisi mezunu Türk yönetmen Mehmet Güney, kısıtlı bütçeyle Hollywood yapımı milyonlarca dolarlara mal olan filmlerle mücadele ediyor. Ancak son dönemlerde Netflix, Amazon Prime, Apple TV ve Walt Disney’in yeni çevrim içi platformlarının dev bütçeli dizi ve filmlerin yanı sıra orta ve düşük bütçeli yapımlara da yer vererek daha geniş kitlelere ulaşmak istemesi, sektöre yeni adım atan genç yönetmen ve yapımcılara yeni bir kapı açtı.


Mehmet Güney ise geniş kitlelere ulaşabilmek için New York merkezli Synergy Motion şirketinin yapımcılığını üstleniyor. Synergy Motion şirketinin yeni projesi “The Sortie” isimli aksiyon dizisinde yönetmen koltuğunda oturan Mehmet Güney’e Türkmenistan doğumlu görüntü yönetmeni Serdar Muhammedov eşlik ediyor. The Sortie, aileleri ve en yakın arkadaşları bir suç şebekesi tarafından öldürülen ve bu mafya oluşumundan intikam almak isteyen 4 genci konu alıyor.


Serdar Muhammedov bölüm başı 60 bin doları bulan prodüksiyonla hem Amerikalı hem de Türk izleyicilere ulaşmak istediklerini belirterek, bu zorlu kulvarda henüz yolun başında olduklarını belirtti.



Marmara Üniversitesinden New York’a


Muhammedov, Aşkabat’tan İstanbul’a, oradan da New York’a uzanan macerasını İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna anlattı:


"Türkiye’de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini okuduktan sonra sektörde birçok dizi ve filmde çalıştım. İstanbul piyasası oldukça zordur. Bazen günde 20 saate varan bir tempoyla çalışmak oldukça yorucuydu. Yeterince tecrübe kazandıktan sonra ülkem Türkmenistan’a geri dönerek kendi yapım şirketimi kurdum. Birçok uluslararası projede yer aldıktan sonra tutkumun peşinden giderek, soluğu önce Avrupa’da, ardından da Amerika’da aldım.”


Yaptığı başarılı çalışmaların ardında hep iyi bir ekip bulunduğunu söyleyen Muhammedov, sinema teknolojilerinin ucuzlamasının ve Netflix gibi yeni platformların gençlerin önünü açtığını belirterek “Sektörün büyümesi genç yönetmenlere yaradı. Tabii ki sadece kaliteli projeler hayatta kalıyor. Umarım The Sortie projesiyle bir çıkış yakalar ve ekip olarak bunun devamını getiririz” dedi.


“Clowneri” gibi uluslararası filim festivallerinde birçok ödül alan kaliteli yapımlara imza atan Güney ve Muhammedov ikilisi, The Sortie’nin ekibiyle birlikte bu başarılı yapımlara bir yenisini daha eklemek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:09
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