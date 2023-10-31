Türk yöneticinin Google zaferi: 1 milyon dolar tazminat alacak!

Google'da çalışan Türk kökenli yönetici Ülkü Rowe, cinsiyet ayrımcılığı iddiasıyla şirkete dava açtı. Mahkeme, Rowe'un lehine karar verdi ve Google'ın 1.15 milyon dolarlık tazminat ödemesine hükmetti.

Google'ın Türk yöneticisi Ülkü Rowe, şiket içinde 'cinsiyetçi ücret politikaları benimsendiğini' iddia etti.

MAHKEME GOOGLE'IN TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERDİ

Bu gelişmelerin ardından Rowe, mahkemeye başvurarak çalıştığı şirketten şikayetçi oldu.

Aylar süren davada jüri Google'ı suçlu buldu ve şirketin Ülkü Rowe'a ödemediği ücretler ile bu süreçte yaşattığı psikolojik yıpranma nedeniyle 1.15 milyon dolara (32 milyon 258 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi.

"SORUNLAR ÇÖZÜLMEK YERİNE BÜYÜMEYE BAŞLADI"

İşe girmesinin ardından onunla aynı işi yapan, aynı kariyere ve donanıma sahip erkek çalışma arkadaşlarının yüksek seviyelerde ve daha fazla maaşla çalıştığını fark eden Rowe, "Başlangıçta tek yapmak istediğim bu sorunu ortaya çıkarıp, düzeltilmesini sağlamak ve haksızlığın ortadan kalkmasıydı. Ben sessiz kalmadıkça sorunlar çözülmek yerine katlanarak devam etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

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"BİRİ BUNLARA DUR DEMİYORSA KİM DİYECEK?"

Rowe, kendisini dava açmaya götüren nedenleri, "Yaşadığım adaletsizlik ve eşitsizlikler aslında bana özel de bir durum değildi. Teknoloji sektöründe ve diğer sektörlerde her seviyede ve konumdaki kadınlar ne yazık ki her gün benzer haksızlıklara, zorluklara göğüs geriyor. Eğer benim seviyemdeki biri de bunlara 'dur' demiyorsa kim diyecek diye düşündüm." diye açıkladı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İLKELERİYLE BÜYÜMÜŞ BİR TÜRK KADINIYIM"

"Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle büyümüş bir Türk kadınıyım. Annem ile babam benim ismimi Ülkü koyarken, Atatürk'ün manevi kızından esinlenmişler.

Belki bu davada bu kadar dik durabilmemin bir sebebi de Atatürk gibi bir liderin ülkesinden çıkmış olabilmem. Cumhuriyet'in 100. yılında bunu yaşamış olmak benim için ayrı bir gurur." (NTV)