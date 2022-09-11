Türk yatırımcılara kritik davet: Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, Türkiye-Tacikistan ilişkileri, yatırım fırsatları ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda başta cumhurbaşkanları ve bakanlar düzeyinde, iki ülke arasındaki ilişkilerde çok ciddi ilerlemeler olduğuna dikkati çeken Kabir, "İki ülke arasında yeni yol haritası çizdik, bu yol haritasına göre başta iktisadi alanda olmak üzere birçok alanda Türkiye'nin tecrübesinden istifade etmek istiyoruz." dedi.

"Türk yatırımcıyı Tacikistan'a davet ediyoruz"

Kabir, Türkiye'ye alüminyum ve pamuk sattıklarını kaydetti.

Türkiye'ye sattıkları ürünleri artırmayı planladıklarını vurgulayan Kabir, "Türk yatırımcıyı Tacikistan'a davet ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile protokol imzaladık. Ülkemizin eksik olduğu alanlarda sayın Varank'la birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Son haftalarda iki görüşme gerçekleştirdik kendisiyle. Türkiye'nin Tacikistan'a yatırım yapması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kabir, ülkesinde "yeşil enerji" kullandıklarını, enerji fiyatlarının düşük olduğunu ve işçi maliyeti bakımından uygun fırsatlar bulunduğunu belirterek, komşu ülkelere oranla daha avantajlı olduklarını söyledi.

Türkiye-Tacikistan yatırımlarını "kazan-kazan" ilişkisi üzerine inşa etmek istediklerini dile getiren Kabir, bu yatırımların iki ülke ilişkilerini geliştireceğini anlattı.

Kabir, ülkesinin daha çok mal satmak istediğini, ülkesindeki fırsatların Türk yatırımcılarına açık olduğunu kaydetti.

"Tüm üniversitelerimizin bu tecrübeden (TEKNOFEST) istifade etmesini isteyeceğim"

Kabir, Samsun'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldığını hatırlatarak, festivalin kendisi için bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Festivalde yeni teknoloji ürünleri gördüğünü aktaran Kabir, "Üniversite stantları çok çok önemliydi. Ülkemizdeki üniversitelere bu festivali anlatacağım. TEKNOFEST tecrübesini önemli görüyorum. Ben bunu çok önemli buluyorum, meclisimize bu festivali anlattım. Eylül sonunda yapılacak toplantıda bu örneği sunacak, yeni bir mekanizma oluşturacağız, tüm üniversitelerimizin bu tecrübeden istifade etmesini isteyeceğim" şeklinde konuştu.