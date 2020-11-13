  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinde Suriye'deki son durum ele alındı
Aktüel

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinde Suriye'deki son durum ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:13:51 -
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinde Suriye'deki son durum ele alındı

ANKARA (AA) - Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev'in başkanlık ettiği görüşmelerde, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetleri değerlendirildi.

Bu konularda görüş alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, Türkiye'nin tutumu aktarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin
Ekonomi

Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin

Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, altının gram fiyatının 2021'in ilk 6 ayı içerisinde 550 TL seviyelerinde seyredeceğini, ..
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Alm..
İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma
Gündem

İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama "(Küçükçekmece'deki park düzenlemesi) Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay