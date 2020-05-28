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Kültür - Sanat

Türk ve Litvanyalı parlamenterlerden ortak şiir kitabı

AK Parti’den 3 dönem Osmaniye Milletvekilliği yapan Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:36:39 -
Türk ve Litvanyalı parlamenterlerden ortak şiir kitabı

AK Parti’den 3 dönem Osmaniye Milletvekilliği yapan Dr. Suat Önal, Litvanyalı parlamenter ile birlikte ortak oluşturdukları "Karvelide (Güvercinlik) ve Kelebekler" isimli şiir kitabını tanıttı.


Halen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan Dr. Suat Önal, milletvekilliği döneminde görev aldığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde tanıştığı Litvanyalı Parlamenter Egidijus Vareikis’in şiire olan tutkunluğunu öğrendi. Önal’ın kendisinin de şiir yazdığını söylemesi üzerine Vareikis, Önal’a birlikte bir şiir kitabı oluşturmaları teklifini yaptı. 2 yıllık bir çalışmadan sonra da "Karvelide ve Kelebekler" isimli şiir kitabını çıkardılar.


Şiir kitabının tanıtımını yapan Dr. Suat Önal, “Litvanyalı parlamenter ile birlikte yaptığımız kültür alışverişinde ikimizin de şiire olan ilgisini öğrendik. Kendisi birlikte Türkçe ve Litvanca şiir kitabı çıkarmayı teklif edince, çeviri zorluğu olacağını söyledim. Ancak bazı anahtar kelimelerden yola çıktık ve bugün bu kitabı ortaya çıkardık. Kitapta 44 tane benim, 44 tane de Egidijus Vareikis’e ait toplam 88 şiir bulunmaktadır. Her ikimize de ait şiirler hem Türkçe hem de Litvanca olarak yazılıdır. Ayrıca kitabın başındaki her ikimiz de ait olan önsöz ve tanıtım metinleri de Türkçe, Litvanca ve İngilizce olarak yazılıdır. Ben bunun Türkiye ile Litvanya arasında bir kültür köprüsü oluşturduğunu düşünüyorum” dedi.

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