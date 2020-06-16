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Aktüel

Türk ve Japon öğrenciler online seminerde bir araya geldi

Seminere Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima da bağlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:45:36 -
Türk ve Japon öğrenciler online seminerde bir araya geldi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri ile Japon öğrenciler online seminer gerçekleştirdi.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Türk-Japon Vakfı tarafından öğrencilerin katılımıyla iki ülkenin tanıtımının yapıldığı seminere, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima da katıldı.

Miyajima, Türkler ve Japonlar arasındaki samimi ilişkiden bahsetti ve öğrencilerin birbirlerini daha yakından tanımalarını istedi.

Seminer süresince Türk ve Japon öğrenciler ülkelerini ve ülkelerinin ünlü yerlerini, yemeklerini, festivallerini ve önemli kişilerini tanıttılar.

TOBB Fen Lisesi öğrencilerinden Damla Aydın da seminerde Japon öğrencilerin eğitim sistemleriyle ilgili ne düşündüklerini sordu.

Öğrenciler, eğitim sistemlerinden çok memnun olduklarını ancak koronavirüs salgını süresince eğitimin sekteye uğramasının onları üzdüğünü belirttiler.

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