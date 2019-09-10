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Türk ve İngiliz savunma sanayisi şirketlerinden iş birliği anlaşması

Anova, UNIDEF Birleşik Savunma Sanayi ve İngiliz AEI Systems, top sistemlerinin alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi için iş birliği anlaşmasına imza attı

10 Eylül 2019 Salı 21:48
Türk ve İngiliz savunma sanayisi şirketlerinden iş birliği anlaşması

LONDRA (AA) - SAHA İstanbul üyesi Anova, UNIDEF Birleşik Savunma Sanayi ve AEI Systems, top sistemlerinin alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı.

Anova Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Öner, UNIDEF Yönetim Kurulu Cem Kurter ve AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, Londra'da bugün başlayan DSEI 2019 Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda, AEI'nin üretmekte ve geliştirmekte olduğu tüm top sistemlerinin alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda iş birliği anlaşmasına imza attı.

SAHA İstanbul standında gerçekleştirilen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı.

Şirketler, halihazırda 30x113 milimetre top sistemine özel esnek mermi yolu üretimi için iş birliği yapıyordu.

Anova, dünyada en çok kullanılan kalibreler için esnek mermi yolu tedarikçisi konumunda bulunuyor.

UNIDEF de silah sistemleri entegrasyonu alanında çalışıyor. İngiliz menşeli AEI Systems ise hava, kara ve deniz silahlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve tedarikine yönelik faaliyet yürütüyor.

- Esnek mermi yolu

Esnek mermi yolu, mermiyi kutusundan alıp, silahın ağzına kadar taşıyor. Kullanılan silahın konfigürasyonuna göre, farklı kalibrelerdeki mermiler için esnek mermi yoluna ihtiyaç duyuluyor. Üründeki sürtünme ve takılma gibi bir durum, doğrudan silahın performansına yansıyor. Bu nedenle esnek mermi yolu oldukça hassas ve kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Esnek mermi yolu, özellikle uzaktan komutalı silah sistemlerinde mermi beslerken kullanılıyor. Mermi kutusu ve silah sistemi arasındaki farklı geometrilere uyum sağlayabilen ve esnek yapıda geliştirilen ürün, bu sayede her silah pozisyonunda çalıştırılabiliyor.

Ürünün değişik silah sistemleri üzerine entegrasyonu yapılabiliyor. Entegrasyonu oluşturan parçalar, ürünün uzun ömür döngüsü için yüksek kalitede tasarlanıp üretiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 21:48
  1. AEI Systems
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  7. Unidef

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