Türk ve İngiliz savunma sanayii şirketlerinden iş birliği anlaşması
Anova Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Öner, UNIDEF Yönetim Kurulu Cem Kurter ve AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, Londra’da bugün başlayan DSEI 2019 Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda, iş birliği anlaşması yaptı.12 Eylül 2019 Perşembe 11:37
Anova Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Öner, UNIDEF Yönetim Kurulu Cem Kurter ve AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, Londra’da bugün başlayan DSEI 2019 Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda, AEI’nin üretmekte ve geliştirmekte olduğu tüm top sistemlerinin alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda iş birliği anlaşmasına imza attı.
SAHA İstanbul standında gerçekleştirilen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katıldı.
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