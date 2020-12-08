  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk ve Azerbaycanlı dağcılardan Atatürk ve Haydar Aliyev için ortak tırmanış
Aktüel

Türk ve Azerbaycanlı dağcılardan Atatürk ve Haydar Aliyev için ortak tırmanış

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:56:51 -
Türk ve Azerbaycanlı dağcılardan Atatürk ve Haydar Aliyev için ortak tırmanış

BAKÜ (AA) - Türk ve Azerbaycanlı dağcılar, Azerbaycan'daki "Haydar Aliyev" ve "Atatürk" zirvelerine tırmanış gerçekleştirdi.

Azerbaycan Ekoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dağcılar, ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla bu tarihi şahsiyetlerin isimlerini taşıyan zirvelere tırmandı.

Guba bölgesinde Kınalık köyü yakınlarındaki Kızıl Kaya silsilesinde yer alan zirvelere tırmanan dağcılar burada Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırdı. Dağcılar ayrıca zirvelerde, liderlerin isimlerinin yazılı olduğu levhaların önüne çiçek bıraktı.

Türk ve Azerbaycanlı dağcılar, Bakü'de de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
AÖF sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları online mı? | Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren milyonlarca kişi ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını..
3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yerel

3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay