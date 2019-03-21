Türk ve Arap iş dünyası Hatay’da buluştu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay’ın geçen yıl yaptığı ihracatın 3 milyar dolar olduğunu, gümrükler ile birlikte birlikte toplam 6 milyar dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi tarafından 6’ncısı düzenlenen ‘Türk Arap İşadamları İstişare Toplantısı’nda Türk ve Arap iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan Hatay’ın ticaret, tarım, sanayi ve turizmin şehri olduğunu belirterek dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi olduğunu söyledi. Vali Doğan “Burası Anadolu’yla Ortadoğu’nun birleştiği, medeniyet tarihinin yeşerdiği topraklar. Burası ticaretin, tarımın, sanayinin, turizmin şehri. Bu coğrafya gerçekten dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi. Burası medeniyetlerin beşiği. Hatay dünyanın en güzel körfezlerinden biri olan İskenderun körfezine sahip. Körfezimiz gerçekten ticari anlamda eşi benzeri olmayan körfezlerden. 11 tane limanı olan 200 bin tonluk gemilerin yük alıp, bırakabildiği, sanayisiyle ticaretiyle gerçekten nadide bir lokasyon. Geçen yıl Hatay’ın yapmış olduğu ihracat yaklaşık 3 milyar dolar. Bizim gümrüklerimizden yapmış olduğumuz ihracatla birlikte toplam 6 milyar dolar. 2018 yılında Türkiye’nin 168 milyar dolar ihracat yaptığını hesaplarsak 81 il içerisinde ilimizin ihracattaki payının ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi.

Sadece Hatay’da 8 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, bunlardan 3’ünün faal, birinin bitim aşamasında kalan 4’ünün de yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali Doğan, şöyle devam etti:

"8 tane OSB’nin ilimizde olması yatırımcıların bölgemize olan talebini göstermektedir. Şu anda İskenderun Körfezi’nde en kıymetli şey arazi. Çünkü yatırımcıların fabrika kurabilmesi için en kıymetli şey arazi. Hatay 2018 yılı içerisinde vergi sıralamasında 7. sıradadır. 2018 yılı içerisinde vergi tahakkukumuz 12 milyar TL’dir. 10 milyar TL’lik tahsilatımızla 81 il arasında 7. sırada yer almaktayız. Bu rakamlar Hatay’daki ticaretin büyüklüğünü göstermesi açısından çok önemli değerlerdir. Hatay’da Yayladağı, Cilvegözü ve Zeytin Dalı olmak üzere 3 tane sınır kapımız bulunmaktadır. 2011 yılında başlayan Suriye krizine rağmen, 2018 yılındaki bizim Suriye’ye ihracatımız 3 milyar TL’dir. Biz Zeytin Dalı bölgesiyle ticareti geliştirmek amacıyla geçen hafta Zeytin Dalı gümrük kapımızı da açtık. Bu kapı vasıtasıyla bölgeyle ticari faaliyetleri başlatarak hem ticareti geliştirmek için hem de Suriye’nin yeniden yapılanması için gerek bütün malzemeleri bu kapıdan göndereceğiz. Aynı zamanda bu üç kapıdan insani yardımları o bölgedeki insanlara ulaştırmaktayız. Biz gönül coğrafyamızda yaşayan insanları seviyor ve onlara değer veriyoruz. 2011 yılından bu yana bizim Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların tutarı geçen haftalarda Cumhurbaşkanımız açıkladı toplamda 35 milyar dolar. Şu anda Türkiye’de 4 milyon Suriyeli kardeşimiz var. Bizim niyetimizde hedefimizde Suriye’de ortamın bir an önce normale dönmesi ve kardeşlerimizin de kendi ülkelerinde refah içinde huzur içinde yaşayabilmeleridir."