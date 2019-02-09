Türk ve Amerikan iş dünyasından 75 milyar dolarlık hedefe tam destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi Türk ve Amerikan iş insanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve ABD-Türk Konseyi (ATC) Başkanı General James Logan Jones, 14-16 Nisan 2019 tarihlerinde Washington’da gerçekleştirilecek 37’nci ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı öncesinde 52 kişilik Amerikan iş insanı heyeti ve Ankara temasları kapsamında açıklamalarda bulundu.

DEİK'in Türkiye-ABD İş Konseyinin (TAİK) karşı kanat kuruluşu Amerikan Türk Konseyi (ATC) Başkanı General James Jones başkanlığında, 4-8 Şubat'ta Ankara, İstanbul ve Eskişehir’i kapsayacak şekilde 2 farklı heyet ziyareti gerçekleştirildi. Söz konusu heyet Ankara’da resmi temaslarda bulunarak, iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Gündemi hayli yoğun olan ziyaret esnasında, ekonomik ilişkilerimize koyulan 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ek olarak, Başkan Trump’ın Suriye’den çekilme kararı ve iki ülkeyi ilgilendiren birçok alanda görüşmeler gerçekleştirildi.

ATC Başkanı Jones ve TAİK Başkanı Yalçındağ, iki başkan tarafından konulan 75 milyar dolar ticaret hedefini bir görev olarak aldıklarını ve bu konuda çalışmalara derhal başlayacaklarını aktardı. Bu hedefi yakalamakta önemli yer tutan olası bir ticaret anlaşması için altyapı çalışmalarının ve iki ülke arasındaki diyaloğun hızlıca başlaması gerektiğinin altı çizildi.





- TAİK ve ATC arka kapı diplomasisi ile sorunları çözecek





Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, koyulan hedef doğrultusunda ticaret anlaşmasına ek olarak hem Türk hem Amerikan iş dünyasının daha da fazla çalışarak, ikili ekonomik ilişkileri istenilen seviyelere yükseltecek projeler üretmesinin önemine değindi. Olpak, ATC ve TAİK’in iş birliklerini daha proje odaklı bir noktaya taşıyarak, arka kapı diplomasisiyle sorunları çözen ve proaktif adımlar atan ortaklar olacağına inandığını belirtti.

ATC liderliğinde gerçekleştirilen söz konusu heyet ziyaretinde, ATC Başkanı Jones, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın yanı sıra Amerikan Türk Konseyi Başkan Yardımcısı Tamer Saka ve Amerikan Ticaret Odası, Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksky de hazır bulundu. Heyette Amazon, Apple, Cargill, Citibank, Dow, Facebook, GE, Microsoft, IBM gibi dev firmalar yer aldı.

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri açısından Ankara’da yoğun bir hafta geçirildiğini belirterek, yıllık konferans öncesinde çok yararlı temaslar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yalçındağ, TAİK karşı kanat kuruluşu olan ATC’nin güçlü bir kadroyla Türkiye'yi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyet üyelerini 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

ATC Başkanı Jones, görüşmede, TAİK ile ATC ortaklığını farklı bir seviyeye taşımak istediğini belirterek, iki kurumun Türk-Amerikan ekonomik ilişkileri konusunda iki devlet başkanına öneriler geliştiren bir platform olarak hareket etme arzusunda olduğunu ifade etti.

Jones, ayrıca ilişkilerin çok fazla siyaset ve savunma sanayisine odaklı kaldığını, bu nedenle biraz daha kültürel ilişkilere dönük etkinlikler yapılmasını önerdi. Masada kültür, akademi ve sanatın da bulunması gerektiğini belirten Jones, TAİK ile Tatlı Dil Forumu’na benzer bir etkinliği gerçekleştirme arzusunda olduklarını da aktardı.

ATC Başkanı General James Logan Jones, ABD’nin farklı eyaletlerine de tanıtım turları düzenlenmesinin önemine dikkati çekti. ABD’nin farklı bölgelerinde, düzenli olarak yılda 4 farklı eyalete heyet ziyareti gerçekleştirilmesi hedeflediklerini belirterek, Türkiye’ye de birçok heyet ziyareti organize edebileceklerini ifade etti. TAİK Başkanı Yalçındağ da TAİK altında 5 eyalet komitesi kurduklarını ve Türk iş dünyasını buralarda görev almayı beklediğini kaydetti.