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Sosyal Medya Türk vatandaşı görünümlü İsrailliler
Sosyal Medya

Türk vatandaşı görünümlü İsrailliler

Yeniakit Publisher
2023-10-18 08:52:00 -
Türk vatandaşı görünümlü İsrailliler

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mine Gümüşkaya adlı Türk vatandaşı, işgalci Yahudi ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına katılmak için bölgeye gideceğini ifade etti.

Gümüşkaya, ''Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır'' ifadelerine yer verdi.

 

İsrail asıllı olduğu iddia edilen Türk vatandaşı Gümüşkaya'nın, sosylal medya hesabından işgalci İsrail ordusuna ait üniformalı ve üzerinde İbranice roketlerin olduğu fotoğrafları paylaştığı görüldü.

 

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Mine Gümüşkaya'nın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.
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Yorumlar

HİZİPSAVAR

hemen t.c. ilişiğini kesin ve gittiği yerde kalsın. ümmetçi denen kafir  sen nesin şeytanın bicimi(anlayın) zannediyormusnuz ki hesap vermeyeceksiniz. akan kanların hesabı sorulmayacakmı zannediyorsunuz. sonra bizi ldürmeyin deyip karı gibi ağlıyorsunuz. ne ekersen onu biçersin.

OMUT

Bu gibi binlerce laneti siyonist kanı bozuk İsrail asıllı mikroplar var Türkiye de ve kamufleli bir şekilde de ,çünkü en iyi yaptığı yaşan hile iftira münafıklar.
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