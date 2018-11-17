'Türk üniversiteleri neden dünyada ilk yüze giremiyor' sorusunun cevabı bu haberde!

40 üniversiteden 173 topluluk, 'Andımız Yeniden Okutulmalıdır' başlıklı ortak bir bildiriye imza attı.

173 topluluk adına basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünde Topluluğu Başkanı Baran Gezici, "Andımız, Türk gençliğinin, Türk milletinin kimlik beyanıdır." dedi.

Andımız’ın 80 yıldır Türk gençliğinin milli bilincinin oluşum sürecine katkı sunduğunu belirten Gezici, "Andımız, Türk gençliğinin Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında ‘açtığı yolda gösterdiği hedefe’ ilerleme ülküsüyle hareket etmesini sağlamıştır. Andımız, bugün de ülkemizin içeride ve dışarıda savaş verdiği bölücü terör örgütlerine karşı mücadelede Mehmetçiğimizin, polisimizin güç kaynağıdır. Atatürk’ü, vatanımızı ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma iradesiyle Andımız’a sahip çıkıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Yeniden okunması kararını bekliyorlar

"Andımız, Milli Mücadele’yle vatanını bağımsızlığına kavuşturanlara ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratanlara minnetin sembollerinden biridir." diyen Gezici, MEB tarafından temyize gönderilen Öğrenci Andı ile ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından ilan edileceğini ve adını okuduğu 173 topluluk tarafından ilköğretim okullarında yeniden okutulması yönünde kararı beklediklerini belirtti.