Türk turizminin geleceği Ankara’da masaya yatırıldı

Yeni Akit Ankara

Turizm sektörünün önde gelen ismi, TÜRSAB ve TÜRSAV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir, Türkiye genelinde devam ettirdiği turizm buluşmaları kapsamında Ankara’da acentalarla bir araya geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıya basın mensupları da büyük ilgi gösterdi. Toplantıda sektörün sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

“Sorunların çözümü için yasa çıkmasını beklemek doğru değil”

Hotel İçkale’de dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte sektörün önde gelen isimlerine ve basına seslenen TÜRSAB ve TÜRSAV Yönetim Kurulu Üyesi Bilir, TÜRSAB başkanlığına adaylık sürecini ve gelecek dönem planlamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. TÜRSAB’ın çok güçlü olduğunu ifade ederek bu gücün verimli kullanılması gerektiğinin özenle altını çizen Bilir, “Uzun yıllar hem sektörde hem de TÜRSAB’da çeşitli kademelerde görevler aldım. Bu sektöre hizmet etmek için sektörün içerisinde bulunmak gerekiyordu. TÜRSAB’ın çeşitli kademelerinde bulunarak sektöre hizmet etmeye çalıştım. Sorunları gündeme alıyorsunuz, yönetim kurulu üyelerinize sunuyorsunuz, başkana sunuyorsunuz. Yönetim kurulu başkanı başta olmak üzere yönetim kurulunu ikna etmeniz gerekiyor. TÜRSAB mevcut başkanı sürekli, ‘yasa çıksın hallederiz’ yaklaşımı ile sorunları görmezden geliyor. Yasa çıkması için TÜRSAB başkanı olarak siz, bakanlığa, meclise nasıl bir öneri sundunuz. Yasa çıkması için nasıl bir metin oluşturdunuz? Sektörün temsilcileri, sektörün emekçileri olarak bunları görmeye hakkımız var. Buradan soruyorum: Yasa çıkması ile ilgili şu ana kadar nasıl bir çalışma gerçekleştirdiniz? Kimlerle görüştünüz? Hangi çalışmalara imza attınız? Devlette her şeyin kaydı vardır. TÜRSAB başkanı olarak yasa teklifi ile ilgili yaptığınız çalışmaların tutanağı nerede? Bunları sorduğumuzda hiçbir somut cevabın gelmediğini maalesef görüyoruz” dedi.

“Doktorlar tatili reçete olarak yazmalıdır”

İnsanlar için tatilin bir lüks değil bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Ali Bilir, “İnsanlarımız hayatın yoğun temposundan uzaklaşmak, bedenlerini dinlendirmek için tatil yapmayı tercih etmektedir. Dolayısıyla çağımızın en büyük hastalıklarının başında gelen stresi yönetme biçimidir turizm. Bir doktora bile gitseniz sizin tatile ihtiyacınız olduğunu, kafanızı, bedeninizi deşarj etmeniz gerektiğini ifade etmektedir. Hatta öyle ki doktorlar bunu reçetelerinde bile yazmalıdır desek yanlış olmaz. Turizm, insan sağlığını korumaya yardımcı olmaktadır. Bu nedenle tatil yapma faaliyeti en temel insani ihtiyaçtır. Turizmi sağlayan, turizmde iletişim görevi gören, köprü görevi üstlenen acentalarımızdır. Acentalarımızın turistleri bir noktadan başka bir noktaya taşımaları sadece sağlık açısından değil kültür açısından da çok değerlidir. Turizm aynı zamanda kültürel bir olaydır. Kültürlerin birbirini tanıması, birbirinden etkilenmesi, birbiri ile kaynaşması turizm sayesinde olmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de rehber ihiyacı olan bölgelerin haritasını çıkaracağız”

TÜRSAB’daki sorunların ortak akılla çözüleceğini ifade eden Bilir, “İlgili kurumlarla oturacağız, Türkiye’de rehber ihtiyacı olan bölgelerin haritasını çıkaracağız. Rehberler illerden rahatlıkla alınabilecek. Bir bölgenin rehber ihtiyacı aynı bölge içerisinde çözülecek. Turizmcilerimiz rehber arayışı için başka bölgelere gitmek durumunda kalmayacak. Bölgesel hukukçularımız olacak ve acentalarımıza hizmet eder pozisyonda olacak. Ankara bölgesindeki bir hukukçu, benim acentalarım arasındaki ihtilaflarda onlara yol, yöntem gösterecek. Devlet desteklerinde, SGK desteklerinde İŞ-Kur desteklerinde, KOSGEB desteklerinde acentalarımızın düzenli destek alabilmesi için hem devletin kanatlarıyla hem de bunlardan acentalar nasıl yararlanabilir konusunda TÜRSAB tarafından uzman desteği verilecek. Varlığını bunlar için kullanacak. Makam mevki için, özel arabalarla, özel şoförlerle gitsin diye değil…” yorumunu yaptı.

“Kağıt kaleme son vereceğiz dijital sisteme geçeceğiz”

Dijitalleşmeye geçmek gerektiğini ifade eden Bilir, “Günümüzde mobil çağdayız. Bir telefonla, internetin olduğu her yerde işimizi yapabiliyoruz. Paylaşımlı ofisler kurulabilecek. Dünya sanal sisteme geçti. Biz hala TÜRSAB olarak evrakla, kağıtla, kalemle uğraşıyoruz. Belki devlet sistemi içerisinde en fazla kağıtla, kalemle uğraşan biziz. Yenilikten, iletişimden bahsediyoruz ama maalesef hala yolcu listesi, rehber sözleşmesi vs. bunlarla uğraşıyoruz. Her şey dijital olacak. Etkileşim içinde olduğumuz kurumlarla entegre olacağız ve sistemimizi yeni dünyaya uygun şekilde hep birlikte kuracağız” dedi.

“Ankaralı seyahat acentaları Ankara'yı yönetecek”

Bu seçimin sektör ve acentalar açısından çok kritik olduğunu belirten Bilir, “24. Genel Kurul’da alınan karar gereğince genel kurul oylamasında TÜRSAB, bütün masrafları karşılayacak denildi ve bunu oybirliği ile kabul ettik. Yani kimse sizin herhangi bir masrafınızı karşılamıyor. Masrafları TÜRSAB, kendi kasasından karşılıyor. Sizin aidatlarınızla karşılıyor. Kimsenin oyununa gelmeyin. İki türlü seçeneğimiz var. Ya TÜRSAB’da kendi çıkarları için geçinenlere teslim olacağız ya da artık yeter, TÜRSAB’da söz seyahat acentalarının olacak diyeceğiz. Ben tamamen bu anlayışla yola çıktım. Hac-umre ile ilgili de görüşmelerimiz sürüyor ve buradaki güncelleme sektörümüzün lehine değiştirilecek. Göreve geldiğimizde hac-umre acentasını da sektörümüz lehine geliştireceğiz” dedi.

TÜRSAB’da sadece acentalarla ilişkileri düzenleyen bir kurum olmayacaklarının özenle altını çizen Bilir, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “TÜRSAB, devletle yarış haline girmeyecek. Mesela bir fuara gidiyoruz, Turizm Bakanlığı’nın standı 150 metrekare, biz de 200 metrekare açalım diye devletle yarışıyoruz. Buna son vereceğiz. Bizler kalifiye insan kaynaklarımızı ortaya koyacağız. Bakanlıklar altyapı ve finans kısmını gerekirse halledecek. Ankara’da yapılması gerekenleri, alınması gereken kararları Ankara’daki acentalarımız kendi içerisinde yönetecek. Ankaralı acentalarımızın verdiği aidatların yarısı yine Ankara’da kalacak. Ankaralı acentalar burada neye ihtiyaç var, ne yapılması gerekiyor? Bunların hepsini kendi içlerinde kararlaştıracak. Merkezi beklemeye gerek kalmayacak. Ankaralı seyahat acentalarımız valilikle birlikte hızlı hareket edecek ve kendi bölgesini yönetecek. Bu, 81 ilimiz için geçerli olacak.”