  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Türk televizyonlarında bir ilk gerçekleşiyor! Uyanış: Büyük Selçuklu’da tarihe geçecek Hollywood detayı
Medya

Türk televizyonlarında bir ilk gerçekleşiyor! Uyanış: Büyük Selçuklu’da tarihe geçecek Hollywood detayı

Selçuklu İmparatorluğu dönemini anlatacak olan başrolünde Buğra Gülsoy’un yer alacağı, anlatan TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. Tarihe geçecek savaş sahneleri için Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni oyunculara eğitim verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:30:00 - 2020-09-24 14:38:06
Türk televizyonlarında bir ilk gerçekleşiyor! Uyanış: Büyük Selçuklu’da tarihe geçecek Hollywood detayı

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi sonrası fragmanlarıyla büyük ilgi gören TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi.

Dizide kullanılan atlar için Kazakistan’dan sete gelen özel ekip, oyunculara da gerekli adımları gösteriyor.

Her ayrıntının titizlikle işlendiği dizide, Türk televizyon tarihinin 8 gün süren en uzun savaş sahnesi çekildi. Hazırlığı 60 gün süren çekimlerde 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

Hollywood detayı

Vatandaşlar bu bomba detaya kilitlenirken, yeni bölüm heyecanı daha da artmaya başladı. Oyunculara 1 ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni, eğitim verdi.

Kılıç eğitimleri, at eğitimleri yanı sıra aksiyon hareketlerinin de detayları anlatıldı.

Birinci bölümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 kişilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak mekanda 15 gün zorlu bir eğitimden geçti.

Atlara da özel eğitim

Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen "at ustası" unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik konusunda oyunculara eğitim verildi. Ok atma eğitimlerini ise Dünya Menzil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban verdi.

Nomad Stunts ekibinden getirilen at ustaları Anadolu'yu dolaşarak ve yaklaşık 150 at arasından eğitime müsait olan 15 atın proje bünyesine katılması sağlandı.

Atlara özel olarak, savaş taktiği şaha kalkma, yatma gibi eğitimler verildi.

Dev prodüksiyon

Üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi inşa edildi.

Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen "Uyanış: Büyük Selçuklu", ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek.

Süleyman Şah karakterini oynayan Serdar Gökhan’dan Kuruluş Osman hayranlarını kızdıran yorum
Süleyman Şah karakterini oynayan Serdar Gökhan’dan Kuruluş Osman hayranlarını kızdıran yorum

Medya

Süleyman Şah karakterini oynayan Serdar Gökhan’dan Kuruluş Osman hayranlarını kızdıran yorum

Yeni projesi belli olan Engin Altan Düzyatan’dan sosyal medyayı hareketlendiren paylaşım
Yeni projesi belli olan Engin Altan Düzyatan’dan sosyal medyayı hareketlendiren paylaşım

Medya

Yeni projesi belli olan Engin Altan Düzyatan’dan sosyal medyayı hareketlendiren paylaşım

Atiye dizisiyle performansı eleştirilen Beren Saat Kuruluş Osmanı hedef aldı
Atiye dizisiyle performansı eleştirilen Beren Saat Kuruluş Osmanı hedef aldı

Medya

Atiye dizisiyle performansı eleştirilen Beren Saat Kuruluş Osmanı hedef aldı

Kuruluş Osman’ın oyuncusu şaşırttı
Kuruluş Osman’ın oyuncusu şaşırttı

Medya

Kuruluş Osman’ın oyuncusu şaşırttı

Uyanış Büyük Selçuklu Devleti Melikşah Buğra Gülsoy kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Devleti Melikşah Buğra Gülsoy kimdir?

Biyografi

Uyanış Büyük Selçuklu Devleti Melikşah Buğra Gülsoy kimdir?

Terken Hatun Hatice Şendil kimdir?
Terken Hatun Hatice Şendil kimdir?

Biyografi

Terken Hatun Hatice Şendil kimdir?

FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik
FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Medya

FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Sevda Erginci kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisi Turna kim?
Sevda Erginci kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisi Turna kim?

Biyografi

Sevda Erginci kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Devleti dizisi Turna kim?

Cemal Toktaş kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu İmam Gazali
Cemal Toktaş kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu İmam Gazali

Biyografi

Cemal Toktaş kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu İmam Gazali

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ANADOLU

DİZİLERE BAKIYORUM YALNIZ BİR ŞEY EKSİK; HOOLLYWOOD TÜRKLERİ KARALAYAN FİLİMLER YAPMIŞTI ZAMANINDA BİZDE ZULMEDEN BATIYI GÖSTEREN DİZİLER YAPMALIYIZ VE TÜRKLER HEP KURTARICI OLMALI BATI BARBAR GÖZÜKMELİ TÜRKLERİN KAHRAMAN ROLÜNÜ İYİ AŞILAMALIYIZ  
  • Yanıtla

Üstad Kadir Mısıroğlu

Acunu eleştirirken önce kendine bak.  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'
Dünya

ABD Türkiye Büyükelçisi tüccarlığa soyundu! 'Türkiye ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine olan borcunu ödemedeğini iddia..
Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi
Gündem

Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven takma zorunluluğu getirdi. Açıklamaya göre toplu taşıma a..
Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler
Dünya

Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Çinli şirketler ile yakın ilişkileri kurması durumunda Türkiye-ABD askeri ortaklıklarının zara..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı