Türk televizyonlarında bir ilk gerçekleşiyor! Uyanış: Büyük Selçuklu’da tarihe geçecek Hollywood detayı

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi sonrası fragmanlarıyla büyük ilgi gören TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi.

Dizide kullanılan atlar için Kazakistan’dan sete gelen özel ekip, oyunculara da gerekli adımları gösteriyor.

Her ayrıntının titizlikle işlendiği dizide, Türk televizyon tarihinin 8 gün süren en uzun savaş sahnesi çekildi. Hazırlığı 60 gün süren çekimlerde 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

Hollywood detayı

Vatandaşlar bu bomba detaya kilitlenirken, yeni bölüm heyecanı daha da artmaya başladı. Oyunculara 1 ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni, eğitim verdi.

Kılıç eğitimleri, at eğitimleri yanı sıra aksiyon hareketlerinin de detayları anlatıldı.

Birinci bölümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 kişilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak mekanda 15 gün zorlu bir eğitimden geçti.

Atlara da özel eğitim

Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen "at ustası" unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik konusunda oyunculara eğitim verildi. Ok atma eğitimlerini ise Dünya Menzil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban verdi.

Nomad Stunts ekibinden getirilen at ustaları Anadolu'yu dolaşarak ve yaklaşık 150 at arasından eğitime müsait olan 15 atın proje bünyesine katılması sağlandı.

Atlara özel olarak, savaş taktiği şaha kalkma, yatma gibi eğitimler verildi.

Dev prodüksiyon

Üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi inşa edildi.

Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen "Uyanış: Büyük Selçuklu", ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek.