Türk Telekom'un yeni ortağı olan bankalar hangileri?

2013 Yılında OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'ndan 4.75 milyar dolar krediyi ödeyemeyince üç banka Rekabet Kurumu'na başvurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, OTAŞ’ın hisselerinin Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'na devredilmesini onayladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Telekom'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulacak bir ortak girişim şirketine devredilmesini onayladı. Buna göre OTAŞ hisseleri bankaların kuracağı şirkete geçecek. Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şöyle denildi: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de ("Türk Telekom") bulunan %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür."