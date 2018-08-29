THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Türk Telekom'un yeni ortağı olan bankalar hangileri?

2013 Yılında OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'ndan 4.75 milyar dolar krediyi ödeyemeyince üç banka Rekabet Kurumu'na başvurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, OTAŞ’ın hisselerinin Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'na devredilmesini onayladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:27
Türk Telekom'un yeni ortağı olan bankalar hangileri?

2013 Yılında OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'ndan 4.75 milyar dolar krediyi ödeyemeyince üç banka Rekabet Kurumu'na başvurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, OTAŞ’ın hisselerinin Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası'na devredilmesini onayladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Telekom'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulacak bir ortak girişim şirketine devredilmesini onayladı. Buna göre OTAŞ hisseleri bankaların kuracağı şirkete geçecek. Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak şöyle denildi: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de ("Türk Telekom") bulunan %55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür."

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:27
  1. türk telekom
  2. Akbank
  3. Garanti Bankası
  4. Türkiye İş Bankası AŞ
  5. BOTAŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
    1. Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
    2. Yarın tatil mi? 30 Ağustos 2018 Perşembe
    3. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    4. Kendileri gibi düşünmeyenleri linç..
    5. 100 bin konutluk dev kampanya
    6. Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmadı!..
    7. Ekonomik güven endeksi açıklandı
    8. Kuralar çekiliyor! İşte Galatasaray'ın..
    9. 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
    10. İran istihbaratı açıkladı: Onlarca..
    11. Faili meçhullerin sorumluları..
    12. TÜİK ithalat ve ihracat rakamlarını..
    13. MHP Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin..
    14. TBMM Başkanı Yıldırım Aliyev ile görüştü
    15. Diriliş Ertuğrul'da sürpriz! Senaryo..
    16. Beşiktaş, Avrupa'da 210. randevusuna..
    17. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    18. MHP'li belediye başkanı partisinden..
    19. ByLock'çu FETÖ'cüler kaçarken yakayı..
    20. Alperen Khamis'in annesi toprağa verildi
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...