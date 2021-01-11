Türk Telekom’la akıllı şehirlerde tasarruf

5G ve yapay zekâ yatırımlarına ara vermeyen Türk Telekom, ‘Yeni Nesil Şehirler İnisiyatifi’yle de ön plana çıkıyor. Ürün ve hizmetleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlıyor.

Yenilikçi çözümler

Şirket, ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ adı altında ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında 50’den fazla hizmet sunuyor. Bu çalışmalar kapsamında Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Mersin, Edirne, Denizli, Elazığ ve Kütahya yeni nesil şehir çözümlerine kavuşturuldu. Ayrıca toplam 21 yerel yönetime ‘Sosyal Medya Yönetim Yazılımı’ hizmeti verilerek ‘Dijital ve İnteraktif Belediyecilik’ vizyonu desteklendi.

Önemli hizmet

Türk Telekom olarak kaliteli ve güvenli şehirler inşa ederek yeni konseptler geliştirdiklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, “Devreye aldığımız ‘Yeni Nesil Şehirler Platformu’nda sensörler ile taşıtlar gibi farklı kanallardan toplanan verileri IoT’ta işleyip anlamlandırarak ileriye dönük kararlar alınmasını ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlıyoruz” dedi.

Tasarruf imkanı

Kamu hizmetleri de dâhil şehirlerin tüm ihtiyaçları için akıllı çözümleri devreye soktuklarını belirten Eser, yeni nesil enerji uygulamaları sayesinde elektrikte yüzde 40 ve sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandığını vurguladı. Eser, trafikte geçirilen sürenin yüzde 35 düşürülmesiyle yakıtta yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlandığını; karbon salınımının da yüzde 25 azaldığını açıkladı. Türk Telekom’un yeni nesil uygulamaları sayesinde 9 kentte 400’ün üzerinde kronik hastanın sağlık durumları takip edilerek periyodik kontrolleri yapılmaya başlanırken, Panik Butonu uygulaması hayata geçirildi.

Engellilere özgü uygulama

Ayrıca Sesli Adımlar’la görme engellilerin cadde ve sokaklarda güvenle dolaşmaları sağlandı. Sıcaklık, nem, gürültü, duman, su baskını, hava kalitesi takibi, basınç, gaz ve atık madde ölçümleri yapılarak elde edilen değerlerin raporlanabilmesi ve kontrol edilmesiyle çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflendi. Yeni nesil şehirlerde en öncelikli ihtiyaç olan Wi-Fi hizmeti ise açık alanlarda 1.2 milyon kullanıcıya sunuldu.