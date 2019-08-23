0553 313 94 23

Türk Telekom’dan Türkiye’nin ilk Wi-Fi 6 denemesi

İletişim şirketi Türk Telekom, yüksek hızda sabit interneti ev içinde kablosuz olarak müşterilerine sunmak üzere Wi-Fi 6 teknolojisini test etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:22
Türk Telekom’dan Türkiye’nin ilk Wi-Fi 6 denemesi

İletişim şirketi Türk Telekom, yüksek hızda sabit interneti ev içinde kablosuz olarak müşterilerine sunmak üzere Wi-Fi 6 teknolojisini test etti.

Şirket, ilk kez denediği Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisiyle bir önceki nesil olan 802.11ac’ye göre 2,5 kat daha yüksek hıza ulaştı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, testin başarıyla sonuçlandığına işaret etti. Kıraç, “Wi-Fi 6’lı modemlerin, akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarların yaygınlaşması; kablosuz ağ performansının artmasıyla her türlü uygulama yüksek kapasiteli kablosuz ağlar üzerinden kullanılabilecek. Türk Telekom bu yöndeki ilk ve en önemli adımı atarak teknoloji ve inovasyondaki liderliğini bir kez daha gösterirken, müşterilerini de yeni teknolojilerle tanıştırmanın gururunu yaşayacak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:22
  1. Türk Telekom
  2. yüksek hızda sabit interneti
  3. Wi-Fi 6 teknolojisi
  4. Wi-Fi 6 (802.11ax)
  5. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Yeneroğlu’nun tepki gösterdiği o anların arka planı ortaya çıktı! Polise tabure fırlatmışlar
    1. Mustafa Yeneroğlu’nun tepki gösterdiği..
    2. Aksakal halkı arıtmaların açılmasını..
    3. Otobüsün altında kalan motosikletli..
    4. Badem hasat sezonu başladı
    5. Yenilenebilir kaynaklar elektrik..
    6. 'Vira Bismillah' için balıkçılar 1..
    7. Belediye Kütahyaspor’un ikinci etap..
    8. Engelli bireyler sanat öğreniyor
    9. Karşıyaka’da kombine çağrısı
    10. PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı
    11. "Vira Bismillah" demek için 1 Eylül'ü..
    12. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
    13. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
    14. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
    15. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    16. CHP'den kredi kartı ve sicil affı teklif
    17. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
    18. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
    19. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
    20. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi