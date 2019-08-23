Türk Telekom’dan Türkiye’nin ilk Wi-Fi 6 denemesi

İletişim şirketi Türk Telekom, yüksek hızda sabit interneti ev içinde kablosuz olarak müşterilerine sunmak üzere Wi-Fi 6 teknolojisini test etti.

Şirket, ilk kez denediği Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisiyle bir önceki nesil olan 802.11ac’ye göre 2,5 kat daha yüksek hıza ulaştı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, testin başarıyla sonuçlandığına işaret etti. Kıraç, “Wi-Fi 6’lı modemlerin, akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarların yaygınlaşması; kablosuz ağ performansının artmasıyla her türlü uygulama yüksek kapasiteli kablosuz ağlar üzerinden kullanılabilecek. Türk Telekom bu yöndeki ilk ve en önemli adımı atarak teknoloji ve inovasyondaki liderliğini bir kez daha gösterirken, müşterilerini de yeni teknolojilerle tanıştırmanın gururunu yaşayacak” dedi.