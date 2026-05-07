Türk Telekom’dan sınav dönemine özel dijital eğitim çözümü: JetDers

“Herkes için erişilebilir iletişim” ilkesi ve “insan odaklı” yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Türk Telekom, eğitim alanında geliştirdiği ürünlerle öğrencilere sınav dönemlerinde destek oluyor. JetDers; ders bazlı seçim imkânı, müfredata uygun içeriklerinin yanında “Eksik Takibi” ve “Yazılıya Hazır mıyım?” gibi özellikleriyle öğrencilerin hem okul sınavlarına hem de merkezi sınavlara daha planlı ve hedef odaklıhazırlanmasına katkı sağlıyor.

Sınav döneminde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi

JetDers, sunduğu verimli ders anlatım videolarıyla öğrencilerin eksiklerini tamamlamasına yardımcı olurken “sadece ihtiyacın olan dersi seç” yaklaşımıyla da öğrenme sürecini kişiselleştiriyor. Böylece öğrenciler zaman kaybı yaşamadan hedefe yönelik bir çalışma planı oluşturabiliyor.

Platformun içerisinde yer alan konu özetleri, dijital soru bankaları ve sınav formatına uygun sorularla öğrenciler bilgilerini pekiştirirken; yapay zekâ destekli özellikler sayesinde eksik oldukları konuları kolayca tespit edebiliyor. Öğrencilerin öğrenme sürecini analiz ederek kişiye özel yönlendirmeler sunan JetDers, “Yazılıya Hazır mıyım?” ve “Eksik Takibi” gibi araçlarla sınavlara ne kadar hazır olduklarını görmelerine yardımcı oluyor. Böylece öğrenciler eksiklerini tamamlayarak sınav süreçlerini daha bilinçli ve planlı şekilde yönetebiliyor.

JetDers, sınav yolculuğunda öğrencilerin yanında

Sınav döneminin getirdiği yoğunluk ve stres, öğrenciler kadar aileler için de önemli bir gündem oluşturuyor. JetDers, müfredata uyumlu içerikleri ve sınav odaklı çözümleriyle bu süreci daha yönetilebilir hale getiriyor. Platform, öğrencilerin hem akademik başarılarını artırmayı hem de motivasyonlarını korumayı amaçlıyor.

LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için özel olarak geliştirilen yeni nesil soru yapıları ve konu bazlı destekler, sınav başarısını yükseltmeye katkı sağlıyor. JetDers sayesinde sınav maratonu yaklaşırken öğrenciler; eksiklerini kapatma ve netlerini artırmaya yönelik içeriklerle hazırlık süreçlerini daha verimli sürdürüyor.

JetDers, 5–12. sınıf aralığındaki öğrencilere hitap eden esnek paket yapısı ve erişilebilir fiyat avantajıyla eğitime dahil olma sürecini kolaylaştırıyor. Standart paketler yerine tamamen ihtiyaca göre şekillenen çözümler; Türk Telekom faturasına ek ödeme kolaylığı ve 99 TL/ay’dan başlayan fiyatlar, eğitimi daha erişilebilir hale getiriyor.

Türk Telekom satış kanalları (Türk Telekom Uygulaması, Türk Telekom Online İşlemler, Çağrı Merkezi, ofis/bayi ve www.jetders.com.tr) üzerinden yapılan satın alımlarda verilen aktivasyon kodu ile JetDers, web sitesi üzerinden kolayca aktif hale getirilebiliyor. Öğrenciler bilgisayar ve akıllı telefonları üzerinden eğitim içeriklerine ulaşabiliyor. JetDers uygulaması iOS ve Android cihazlarda kolaylıkla indirilerek hemen kullanılmaya başlanabiliyor.