Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Brezilya açıklarındaki Santa Bárbara Adası, biyoloji kitaplarını yeniden yazdıracak türden bir doğa gizemine ev sahipliği yapıyor. Okyanusun ortasındaki bu izole kara parçasında, iki buçuk asırdır tek bir damla tatlı suya erişimi olmayan bir keçi sürüsü, sadece hayatta kalmakla kalmayıp adanın mutlak hakimi haline geldi. Çeyrek milenyumu deviren bu susuz saltanat, yaşamın en temel kuralına meydan okurken bilim dünyası bu imkansız adaptasyonun şifrelerini çözmek için rotasını bu gizemli adaya çevirdi.