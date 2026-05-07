  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yol çöktü 150 haneli köy mahsur kaldı Ülkenin en büyük takımına gidiyor! Mahkeme kararı: Icardi Arjantin'e dönecek!... Son noktayı koydu Ülkenin en büyük tarım şirketine el konuldu Bu 5 hatayı maalesef bilmeden yapıyoruz! Saçlarınızı kendi ellerinizle mahvediyor olabilirsiniz! Milli Strateji Platformu’ndan dikkat çeken panel... 'Kültür ve Nüfus Soykırımı' Daha diri olması için... Patates haşlarken yapılan bu hata tüm lezzeti bozuyor! Borcu olanlar dikkat: Kanun teklifi verildi, resmen değişiyor ASELSAN 3 farklı varyasyonu ilk kez tanıttı: FULMAR 500A AESA ve TOLUN sahnede Beşiktaş-Trabzonspor maçında kıyamet kopabilir! Yoğun protesto
Yaşam
10
Yeniakit Publisher
Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Brezilya açıklarındaki Santa Bárbara Adası, biyoloji kitaplarını yeniden yazdıracak türden bir doğa gizemine ev sahipliği yapıyor. Okyanusun ortasındaki bu izole kara parçasında, iki buçuk asırdır tek bir damla tatlı suya erişimi olmayan bir keçi sürüsü, sadece hayatta kalmakla kalmayıp adanın mutlak hakimi haline geldi. Çeyrek milenyumu deviren bu susuz saltanat, yaşamın en temel kuralına meydan okurken bilim dünyası bu imkansız adaptasyonun şifrelerini çözmek için rotasını bu gizemli adaya çevirdi.

#1
Foto - Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Santa Bárbara, Bahia kıyılarından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan volkanik kökenli Abrolhos takımadalarının en büyüğü. Ada, resmi kayıtlara göre 250 yılı aşkın bir süredir keçilere ev sahipliği yapıyor. Keçilerin adaya nasıl getirildiği net olarak bilinmese de bilim insanları, koloniciler tarafından yiyecek stoğu olarak getirildiklerini ve koloni başarısız olunca adada bırakıldıklarını düşünüyor.

#2
Foto - Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Bu hikâyenin asıl ilginç yanı ise adada hiçbir tatlı su kaynağının bulunmaması. Yine de keçiler, yüzyıllar boyunca burada yaşamlarını sürdürmekle kalmamış, adeta çoğalarak ekolojik dengeyi tehdit edecek seviyeye ulaşmışlar.

#3
Foto - Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Geçtiğimiz yıl, Brezilya Çevre Bakanlığı'na bağlı Biyoçeşitlilik Koruma Enstitüsü (ICMBio) tarafından yürütülen bir operasyonla adadaki son 27 keçi de tahliye edildi. Çünkü araştırmalar, bu hayvanların adada üreyen ve çoğu yalnızca bu bölgede görülen 7 deniz kuşu türünü tehlikeye attığını ortaya koydu.

#4
Foto - Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Ancak bu tahliye bir "yok etme" operasyonu değildi. Bilim insanları, bu keçileri inceleyerek onların olağanüstü direnç mekanizmalarını çözmek istiyor. Abrolhos Ulusal Deniz Parkı Başkanı Erismar Rocha, "Hayatta kalmakla kalmadılar, adayı ele geçirdiler. Popülasyonları kontrol altına alınmasaydı hem adayı hem kendilerini yok edeceklerdi" diyerek durumu özetledi.

#5
Foto - Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Şimdiye kadar yapılan gözlemlerde en şaşırtıcı bulgu, keçilerin hiçbir zaman su içerken görülmemiş olmaları. Bu, bilim insanlarının aklında büyük bir soru işareti oluşturuyor: Bu keçiler nasıl susuz hayatta kaldı?

#6
Foto - Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Bazı araştırmacılar, keçilerin zamanla deniz suyu içmeye adapte olduklarını ve bu alışkanlığın nesiller boyu aktarıldığını düşünüyor. Diğerleri ise adada bolca bulunan ve yüksek oranda su içeren beldroega isimli bir bitkinin, keçilerin su ihtiyacını karşıladığını savunuyor.

#7
Foto - Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Dahası, araştırmalar keçilerin yalnızca hayatta kalmadığını, aynı zamanda sağlıklı ve verimli bir şekilde ürediklerini de gösteriyor. Doğumların büyük çoğunluğunun ikiz olması, besin ve su ihtiyaçlarının karşılandığına işaret ediyor.

#8
Foto - Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Brezilyalı bilim insanları, Santa Bárbara keçilerinin genetik ve fizyolojik yapılarını inceleyerek, gelecekte kuraklıkla mücadelede rol oynayabilecek yeni keçi türleri geliştirmeyi hedefliyor.

#9
Foto - Bilim insanları bu olayı açıklayamadı! Bu keçiler 250 yıldır su içmeden yaşıyor

Özellikle iklim krizinin etkilerini daha çok hisseden Brezilya'nın kuzeydoğusu gibi kurak bölgelerde, bu tür çalışmalar hayati önemde. Santa Bárbara'nın susuz keçileri, doğanın dayanıklılıkla yazdığı bir destan ve insanlık için umut vaat eden bir gizem olmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın ayarı sonrası tutuştular! Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
Gündem

Erdoğan'ın ayarı sonrası tutuştular! Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resti sonrası Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica'dan dikkat çeken açık..
İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır
Gündem

İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İbrahim Kahveci fena yakalandı.
Samsun’daki görüntüler şehri ayağa kaldırdı: Dehşet kızlar! 5 liseli tutuklandı
Gündem

Samsun’daki görüntüler şehri ayağa kaldırdı: Dehşet kızlar! 5 liseli tutuklandı

Samsun'da 17 yaşındaki liseli bir kız çocuğunun, ders dışında akranları tarafından yerlerde sürüklenip darp edildiği anlar cep telefonu kame..
Altında tehlike çanları! İslam Memiş uyardı!
Ekonomi

Altında tehlike çanları! İslam Memiş uyardı!

Altın piyasasında hareketlilik sürerken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş katıldığı televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde..
Köfteci Yusuf'ta insanlık dersi!
Gündem

Köfteci Yusuf'ta insanlık dersi!

Türkiye'nin yerli ve milli markalarından Köfteci Yusuf'un bir şubesinde yaşanan olay sosyal medyada büyük ilgi gördü. Köfteci Yusuf'ta yaşlı..
Dünya borç batağında! Türkiye'nin borcu ne kadar?
Ekonomi

Dünya borç batağında! Türkiye'nin borcu ne kadar?

Küresel borçlar 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 353 trilyon dolara çıktı. Türkiye'de borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23