Gündem
5
Yeniakit Publisher
Süresiz nafakaya veda: 5 yıl sınırı geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süresiz nafakaya veda: 5 yıl sınırı geliyor

12. Yargı Paketi kapsamında boşanma davaları ve nafaka sisteminde süresiz nafakanın kaldırılması, 5 yıllık alt sınır getirilmesi ve uzun evliliklerde hakime süre belirleme yetkisi verilmesi öngörülüyor. 12. Yargı Paketi kapsamında toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren başlıklarda yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Paket içerisinde özellikle süresiz nafaka, boşanma davaları, yargılama süreleri ve gündüz kuşağı programlarına ilişkin maddeler öne çıkıyor.

SÜRESİZ NAFAKA UYGULAMASI SONA ERİYOR: Hazırlanan düzenleme kapsamında süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Yeni sistemde nafaka için alt sınırın 5 yıl olması öngörülüyor.

UZUN SÜRELİ EVLİLİKLERDE HAKİME YETKİ VERİLECEK Düzenlemeye göre uzun süreli evliliklerde nafaka süresi konusunda hakime inisiyatif tanınacak. Bu kapsamda evlilik süresinin yarısının esas alınması planlanıyor. Örneğin, 20 yıllık bir evliliğin sona ermesi durumunda 10 yıl nafaka verilmesi gündeme gelebilecek.

AYRI YAŞAMAK DA BOŞANMA SEBEBİ SAYILACAK: Çalışmada dikkat çeken başlıklardan biri de evli çiftlerin ayrı yaşamasıyla ilgili düzenleme oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte ayrı yaşamanın boşanma sebebi sayılması planlanıyor.

DURUŞMA ARALARINA SINIR GELİYOR: Yargılama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni uygulamalar da pakette yer alıyor. Buna göre: • Duruşma araları 3 ayı geçemeyecek • Hakim, hukuki konuların tespiti için bilirkişiye başvuramayacak • Eğer duruşma arası 3 ayı aşarsa hakim gerekçesini yazmak zorunda olacak Paket kapsamında televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarına yönelik düzenleme çalışmaları da bulunuyor.

