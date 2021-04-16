Türk Telekom’dan Ramazan’da 10 GB hediye

Bu imkânlardan yararlanmak için ‘RAMAZAN 2021’ yazıp 5555’e SMS göndermek yeterli. Türk Telekom’un hediye kazandıran platformu ‘Sil Süpür’ de her hafta güncellenen hediyelerle müşterileri GB ve hediye dakikalarla buluşturuyor. Ramazan boyunca Türk Telekom’un mobil uygulaması ‘Online İşlemler’e girip ‘Sil Süpür’ oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor. Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca ramazan ayında 00.00 ila 06.00 saatlerinde geçerli, aylık ek 30 GB’lık sahur paketini 9,18 TL’ye, ‘Online İşlemler’ uygulamasından veya ‘Sahur 30GB’ yazıp 5555’e SMS atarak satın alabilecek. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20 TL’ye aynı uygulamadan edinebilecek.