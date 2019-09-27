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Türk Telekom'dan özür hediyesi!

Dün İstanbul’da gerçekleşen deprem sonrası iletişimde sıkıntıların yaşandığı Türk Telekom, müşterilerinden özür diledi ve 10 GB internet hediye edeceklerini açıkladı.

27 Eylül 2019 Cuma 18:24
Türk Telekom'dan özür hediyesi!

Türk Telekom, dün İstanbul'da deprem sonrası yaşanan kesintiler nedeniyle bir özür açıklaması yaptı ve 10 GB internet hediye edeceklerini duyurdu.

Müşterilerinden özür dileyen Türk Telekom, şu açıklamada bulundu:

"Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.

Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır."

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 18:24
  1. İstanbul
  2. Türk Telekom
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