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Ekonomi Türk Telekom’dan online başvuruya özel kolaylık: 24 saatte adrese SIM kart teslimi!
Ekonomi

Türk Telekom’dan online başvuruya özel kolaylık: 24 saatte adrese SIM kart teslimi!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 11:43:00 -
Türk Telekom’dan online başvuruya özel kolaylık: 24 saatte adrese SIM kart teslimi!

Türk Telekom, online kanallar üzerinden yapılan hat başvurularında SIM kartları il ve ilçe merkezlerinde ortalama 24 saatte adrese teslim ediyor.

Türk Telekom, yeni hat alma veya numara taşıma işlemlerinde talep edilen SIM kartları, Türk Telekom mağazalarına gitmeye gerek kalmadan adrese teslim ediyor.

Yeni hat alma veya numara taşıma için Türk Telekom uygulaması veya internet sitesi üzerinden başvuru yapan müşteriler, il ve ilçe merkezlerinde ortalama 24 saat içinde adrese gelen kurye tarafından yapılan kimlik doğrulama işlemlerinin ardından hatlarını teslim alabiliyor.

Türk Telekom uygulaması veya internet sitesi üzerinden "Dijital Tarifeler"i seçerek 12 ay taahhüt veren müşteriler, yüzde 15 indirimle birlikte popüler sosyal medya uygulamalarında kullanılabilen ek internetli tarifelere uygun fiyattan ulaşıyor. Ayrıca müşteriler tüm "Dijital Tarifeler"de ilk 3 ay ücretsiz YouTube Premium hakkı kazanarak video izleme keyiflerini artırıyor.

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