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Teknoloji Türk Telekom’dan KOBİ’lere sosyal medyada pazarlama desteği
Teknoloji

Türk Telekom’dan KOBİ’lere sosyal medyada pazarlama desteği

Türk Telekom, KOBİ müşterilerine dijital dünyada reklam stratejileri ve yönetimi konusunda yol gösterecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:23:00 -
Türk Telekom’dan KOBİ’lere sosyal medyada pazarlama desteği

İletişim şirketi Türk Telekom, KOBİ’lere Facebook ve Instagram reklam hizmeti veriyor. Şirket, irili ufaklı firmalara Facebook ve Instagram’dan reklam stratejileri ile yönetimi noktasında da yardımcı olmak için de kolları sıvıyor.

Müşteri kazanımı için doğru hedefleme

Türk Telekom, bundan böyle KOBİ’lerin potansiyel müşterilerine dijital kanallardan ulaşmalarına katkıda bulunmak için raporlama desteği de sağlayacak. Böylece irili ufaklı firmalar, tüketicilerin ilgi alanlarını takip ederek yeni reklam stratejilerini oluşturacaklar.

Dijitalleşme süreçlerinde KOBİ’lerin en yakın çözüm ortağı olan Türk Telekom, projeyle KOBİ’lerin doğru müşteri tabanına ulaşmalarını sağlarken, marka bilinirliğini ve satışlarını artırmayı hedefliyor. Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Kurum olarak KOBİ’lere dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerin yanı sıra günümüzün rekabet koşullarında fayda sağlayacak projeler üretmeyi de sürdürüyoruz. Bu kapsamda Facebook’la KOBİ’lerin potansiyel müşterilerine ulaşmalarını sağlayacak bir iş birliğine imza attık. Çalışmayla, KOBİ’leri doğru müşteri kitlesine ulaştırarak dijital potansiyellerini ve inovasyon yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz.”

Türk Telekom, proje kapsamında, KOBİ müşterilerine 5 bin ila 50 bin TL fiyat aralığında dört paket seçeneği sunuyor. Reklam gösterim adetleri değişiklik gösteren paketlerden birini seçen KOBİ’ler, erişimlerini ve web sitelerinin trafiğini artırmak için yeni strateji belirleyip reklamlarını buna göre optimize edebiliyor.
Detayları https://kurumsal.turktelekom.com.tr/mobil/Servisler/Sayfalar/facebook-ve-instagram-reklam-hizmeti.aspx adresinden öğrenmek mümkün.

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