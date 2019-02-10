Türk Telekom’dan kablosuz genişbant teknolojilerinde bir ilk

Türk Telekom, ev ve işyerlerine kablosuz teknoloji ile fiber hızında sabit internet imkânı sağlayan Wireless PON (Kablosuz Pasif Optik Ağ) çözümünü Türkiye’de deneyen ilk operatör oldu. Bu çözümün üniversite, hastane ve havalimanı gibi büyük yerleşkeler için sunulan fiber internet hizmet alanını daha da genişletmesi bekleniyor. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Nokia ile Wireless PON teknolojisini deneyip yeni nesil sabit kablosuz genişbant teknolojisi kullanarak yakın mesafelerde 5G ve Fiber transfer hızlarına ulaşmayı başardıklarını söyledi.