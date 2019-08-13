Türk Telekom’dan engelli dostu uygulama

Türk Telekom, ‘TahtApp’ uygulamasıyla az gören çocukların derslerdeki fiziksel koşullarını iyileştirecek. Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri anında öğrencilerin tablet ekranlarına yansıtan uygulama sayesinde az gören öğrenciler, dersleri engelsiz akranlarıyla bir arada kolayca takip edebilecek. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Ar-Ge ekiplerinin Günışığı Projesi kapsamındaki az gören çocuklara sınıf ortamında destek olmak için TahtApp yazılımını geliştirdiğine dikkat çekti. Kıraç, bu yazılımla az gören çocukların hem derslere aktif katılım sağlayabileceğine hem de diğer arkadaşlarıyla aynı tempoda eğitimlerini sürdürebileceğine işaret etti. Kıraç, ayrıca Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamak amacıyla altyapıya yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.