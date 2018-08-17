Türk Telekom’dan BTK’ya izin başvurusu

Türk Telekom’dan KAP’a yapılan açıklamada, “OTAŞ’ın, şirketimiz Türk Telekom’da bulunan yüzde 55 oranındaki paylarının, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında bir kısım kredi veren bankalar tarafından şirketimize bildirimde bulunulmuştur’’ ifadelerine yer verildi.