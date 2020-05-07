Türk Telekom'dan "Bol GB"lı faturasız paketler

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yeni gelen faturasız hat müşterilerine 23 TL'den başlayan fiyatlarla "Bol GB"lı fırsat paketleri sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, herkes için erişilebilir iletişim sağlamayı ilke edinen Türk Telekom, ihtiyacı kadar konuşmak isteyen faturasız hat müşterileri için hazırladığı bol internetli fırsat paketlerini avantajlı fiyatlarla sunuyor. Fırsat paketlerinde mobil internet seçenekleri 4 GB ila 20 GB arasında değişiyor.

Türk Telekom'a yeni gelen faturasız hat kullanıcıları, 750 dakika konuşma ve 1000 SMS'in yer aldığı 4 GB internetli paketten aylık 23 TL'ye faydalanabiliyor.

İnternet kullanım ihtiyacı daha yüksek olan kullanıcılar, paketler arasından kendilerine en uygun olanı seçebiliyor.

750 dakika+1000 SMS+4 GB paketi 23 TL'den, 750 dakika+1000 SMS+7 GB paketi 27 TL'den, 750 dakika+1000 SMS+10 GB paketi 32 TL'den, 750 dakika+1000 SMS+20 GB paketi ise 45 TL'den sunuluyor.









