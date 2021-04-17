Türk Telekom'dan akıllı şehircilik projesi

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, Verimlilik Haftası’nda yaptığı açıklamada, çalışmalarını duyurdu. Hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ ile ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında hâli hazırda 9 ilde 50’den fazla hizmet sunuyor; belediyelere sağladığı akıllı çözümleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya tüm alanlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

Elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında

Türk Telekom, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna göre dünyada son yıllarda elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer alıyor. Yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelen şirket, temiz ve millî enerjiye de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini sistematik olarak azaltan Türk Telekom, ilkini 2021 yılı içinde yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporuyla, çevresel ve sosyal fayda üretme alanındaki performansını düzenli aralıklarla açıklamaya hazırlanıyor.

Köylere güneş enerjili baz istasyonları

Türk Telekom, insanı odağına alan “herkes için erişilebilir iletişim” prensibi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini değerli hissettirmeyi amaçlıyor. Sürekli enerji imkânı bulunmayan, bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştırmak da kurumun hedefleri arasında. Bu sayede, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin de iletişim hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmaları sağlanacak.

Türk Telekom’un, sürdürülebilirlik alanında odaklandığı 4 ana konu şöyle sıralanıyor:

Sabit ve mobil şebekelerde elektrik tüketimini düşürmek.

Yeni nesil iletişim teknolojilerinin hem birçok sektörde hem de bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak, sürdürülebilir topluma hizmet etmek.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumda özellikle kadınları, görme engellileri ve dezavantajlı grupları destekleyip fırsat eşitliği sunmaya yönelik kalıcı adımlar atmak ve itici güç oluşturmak.

Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusunda yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam etmek.