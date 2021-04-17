  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Serdar Ortaç'tan iddialara cevap: Erdoğan'ı seviyorum çünkü...

Virüsün % 42’sini Ekrem’in toplu taşıması yayıyor

Savaşın eşiğindeki ülkeden NATO'ya tehdit! Bizi almazsanız nükleer silah yaparız

Rusya, Kuzey Kafkasya'daki askeri birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdi

Yalan siyasetinin kaynağı... CHP'li Sedef Kabaş'tan kitleleri uyutma taktiği

Libya’daki gerilimin adresi Sirte’ye 60 BM gözlemcisi konuşlandırılacak

İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!

HAMAS'tan ümmete Mescid-i Aksa çağrısı: İslami mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye davet ediyoruz

O isim istifa etti ve ülkede bir dönem resmen sona erdi

Amerika'da yaşananlar endişelendiriyor: Ey ABD, polis şiddetine son ver!
Teknoloji Türk Telekom'dan akıllı şehircilik projesi
Teknoloji

Türk Telekom'dan akıllı şehircilik projesi

Türk Telekom, yüksek tasarruflu yeni nesil iletişim teknolojileri ile çok sayıda şehre hizmet sunuyor. Akıllı şehircilik alanındaki çalışmaları ile Türkiye’nin kaynaklarını korurken sürdürülebilir topluma katkı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 14:51:00 -
Türk Telekom'dan akıllı şehircilik projesi

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, Verimlilik Haftası’nda yaptığı açıklamada, çalışmalarını duyurdu. Hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ ile ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında hâli hazırda 9 ilde 50’den fazla hizmet sunuyor; belediyelere sağladığı akıllı çözümleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya tüm alanlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

Elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında

Türk Telekom, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna göre dünyada son yıllarda elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer alıyor. Yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelen şirket, temiz ve millî enerjiye de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini sistematik olarak azaltan Türk Telekom, ilkini 2021 yılı içinde yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporuyla, çevresel ve sosyal fayda üretme alanındaki performansını düzenli aralıklarla açıklamaya hazırlanıyor.

Köylere güneş enerjili baz istasyonları

Türk Telekom, insanı odağına alan “herkes için erişilebilir iletişim” prensibi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini değerli hissettirmeyi amaçlıyor. Sürekli enerji imkânı bulunmayan, bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştırmak da kurumun hedefleri arasında. Bu sayede, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin de iletişim hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmaları sağlanacak.

Türk Telekom’un, sürdürülebilirlik alanında odaklandığı 4 ana konu  şöyle sıralanıyor:

Sabit ve mobil şebekelerde elektrik tüketimini düşürmek.

Yeni nesil iletişim teknolojilerinin hem birçok sektörde hem de bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak, sürdürülebilir topluma hizmet etmek.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumda özellikle kadınları, görme engellileri ve dezavantajlı grupları destekleyip fırsat eşitliği sunmaya yönelik kalıcı adımlar atmak ve itici güç oluşturmak.

Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusunda yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam etmek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yemek yerken 27 bin lirasını böyle çaldırdı!
Yerel

Yemek yerken 27 bin lirasını böyle çaldırdı!

İstanbul Fatih’te Iraklı uyruklu turizmci İdris Ahmet, bir restoranda yemek yerken yabancı uyruklu kişiler tarafından yankesiciliğe uğradı. ..
Türkiye'den tepki: Endişe verici
Siyaset

Türkiye'den tepki: Endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında da artarak sürmesinin e..
İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!
Dünya

İran'ın amacı ne? Rusya'nın kararından sonra Türkiye sınırına asker yığını!

Rus ordusuna bağlı birliklerin Tel Rifat’ı terk etme kararının ardından, yerlerine İran Devrim Muhafızı unsurlarının yerleştiği öğrenildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay