Türk Telekom’dan abonelerine uyarı

Türk Telekom, şirketin müşteri ilişkilerine ait olmayan ’902128240514’ numaralı hattan abonelerinin arandığını belirterek, vatandaşların bu numaradan yapılan aramalara itibar etmemesi gerektiğini bildirildi.

Türk Telekom, şirketin müşteri ilişkilerine ait olmayan ’902128240514’ numaralı hattan abonelerinin arandığını belirterek, vatandaşların bu numaradan yapılan aramalara itibar etmemesi gerektiğini bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekom adı kullanılarak, şirketimizin müşteri ilişkilerine ait olmayan 902128240514 numaralı hattan abonelerimizin arandığı, taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklifler sunulduğu tespit edilmiştir. Şirketimizle ilgisi olmayan, kötü niyetli kişilerce yapılan bu aramalara vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemelidir. Şirketimizin itibarını sarsmayı hedefleyen bu eylemlerle ilgili olarak gerekli tüm hukuki ve yasal süreçleri başlatmış bulunmaktayız.

Türk Telekom olarak müşterilerimizin mağdur olmamaları için konuyu yakından takip edeceğimizi bildirir, resmi müşteri kanallarımız dışında benzer aramalara itibar gösterilmemesini kamuoyunun bilgisinesunarız".