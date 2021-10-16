Türk Telekom’dan, 4 yapay zekâ girişimine daha yatırım

TT Ventures yakın zamanda, yapay zeka temelli çözümler üreten ve özellikle yurtdışı pazarlarda yer almak üzere stratejilerini oluşturan Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric şirketlerine yatırım yaparak girişim portföyünü genişletti. TT Ventures, yatırımlardan 3’ünü PİLOT hızlandırma programından mezun olan girişimlerden seçti. TT Ventures’ın yatırım yaptığı girişimlerin sayısı toplamda 8 olurken girişim portföyü ikiye katlandı. Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Bizim için teknoloji insana, iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. Türk Telekom olarak odak alanlarımızdan biri de yerli olarak geliştirilen teknolojilere ivme kazandıracak girişimlere yatırım yapmak” dedi. Karakullukçu, şunları kaydetti:

Gençlere destek

“Kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile girişimleri, bilgi birikimimiz ve finansal kaynaklarımızla destekliyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile de bu girişimlere yatırım yaparak global büyüme potansiyeline sahip inovatif ürün ve servisler geliştiren girişimlerin önünü açıyoruz.”