  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türk Telekom’dan, 4 yapay zekâ girişimine daha yatırım
Teknoloji

Türk Telekom’dan, 4 yapay zekâ girişimine daha yatırım

Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, yaptığı yatırımlar ile özellikle global pazarlarda büyüme potansiyeli olan yerli girişim ekosistemini uçtan uca büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:35:00 -
Türk Telekom’dan, 4 yapay zekâ girişimine daha yatırım

TT Ventures yakın zamanda, yapay zeka temelli çözümler üreten ve özellikle yurtdışı pazarlarda yer almak üzere stratejilerini oluşturan Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric şirketlerine yatırım yaparak girişim portföyünü genişletti. TT Ventures, yatırımlardan 3’ünü PİLOT hızlandırma programından mezun olan girişimlerden seçti. TT Ventures’ın yatırım yaptığı girişimlerin sayısı toplamda 8 olurken girişim portföyü ikiye katlandı. Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Bizim için teknoloji insana, iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. Türk Telekom olarak odak alanlarımızdan biri de yerli olarak geliştirilen teknolojilere ivme kazandıracak girişimlere yatırım yapmak” dedi. Karakullukçu, şunları kaydetti:

Gençlere destek

“Kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile girişimleri, bilgi birikimimiz ve finansal kaynaklarımızla destekliyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile de bu girişimlere yatırım yaparak global büyüme potansiyeline sahip inovatif ürün ve servisler geliştiren girişimlerin önünü açıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlanı gündem olmuştu! O araç bakın kaç paraya satıldı
Otomotiv

İlanı gündem olmuştu! O araç bakın kaç paraya satıldı

Geçtiğimiz günlerde bir online satış sitesinde 20 bin TL'ye satışa konulan hurda halindeki araç 20 bin TL'ye alıcı buldu.
Giresunspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Rizespor maç sonucu?
Spor

Giresunspor-Rizespor maçı kaç kaç bitti? Giresunspor-Rizespor maç sonucu?

Giresunspor | Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Peki, Giresunspor Rizespor maçı kaç kaç..
Merkel'in
Gündem

Merkel'in "koalisyon" sözlerine Başkan Erdoğan'dan güldüren cevap: Bana şikayet ediyordun

Angela Merkel ile birlikte kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, "Koalisyonlardan memnunum" diyen Almanya başbakanına "Gelip bana şika..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay