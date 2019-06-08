Türk Telekom’dan 4 kat daha hızlı hizmet

İletişim şirketi Türk Telekom, artan veri trafiğini hızlı şekilde karşılamak üzere 400 Gbps Ethernet teknolojisini kullanmaya başladı. Şirketin genel müdür yardımcısı Yusuf Kıraç, bu teknoloji sayesinde veri akışının 4 kat daha süratli gerçekleşeceğine işaret etti. Kıraç, 400 Gbps Ethernet’i ülkenin tamamına yayacaklarını belirterek, “Yakın gelecekte abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

400 Gbps bant genişliğiyle aynı anda 16 bin adet UHD 4K video izlenebiliyor, 50 bin kitaplık bir kütüphanenin içeriği 1 saniyede indirilebiliyor.