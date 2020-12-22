Türk Telekom'da şifre hatırlamaya son

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un, kullanıma sunduğu dijital servislere giriş yaparken şifre hatırlama derdini ortadan kaldıran "Kolay Giriş" hizmeti sayesinde artık tek bir adımla ve daha güvenli şekilde anlaşmalı dijital servislere erişim sağlanıyor.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, herkes için erişilebilir iletişim sağlamayı amaçlayan şirket, yenilikçi uygulamalarına devam ediyor.

Türk Telekom'un kendi geliştirdiği dijital servislerinin yanı sıra yakın zamanda diğer online kanallarda da kullanılmaya başlanacak "Kolay Giriş" hizmeti ile dijital servislere tek adımla daha kolay, hızlı ve daha güvenli şekilde giriş yapılabilecek. Dijital servislere giriş yapan kullanıcıların şifre hatırlama derdi son bulacak.





- "Saniyeler içinde güvenli kimlik doğrulama"





Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, uygulamaya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Uluslararası standartları referans alarak hayata geçirdiğimiz bu hizmeti, sadece Türk Telekom servislerinde değil, anlaşmalı olduğumuz her dijital platformda kullanıma sunacağız. Kullanıcılar için SIM kartları üzerinden saniyeler içinde güvenli kimlik doğrulama yapabildiğimiz bu uygulamamızı dijital olarak müşterilerine hizmet ulaştıran her şirket kolaylıkla entegre edebilecek."

Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin (GSMA) desteklediği Mobile Connect teknolojisi üzerine kurulu "Kolay Giriş"i kullanmak için herhangi bir uygulama yüklemek gerekmiyor. Akıllı telefonu olan Türk Telekom müşterileri, "Kolay Giriş" logosunu gördükleri tüm servislere cep telefonlarından onay vererek giriş yapabiliyor. Akıllı telefonu olmayan veya Türk Telekom müşterisi olmayan kullanıcılar ise cep telefonlarına SMS olarak gelen tek kullanımlık şifrelerle servisleri kullanabiliyor.