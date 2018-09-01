Türk Telekom’a 7 ödül birden

Dünyanın en prestijli video ödüllerinden biri olarak görülen Uluslararası Video Ödülleri (Videographer Awards) yarışmasında, Türk Telekom 7 ödül birden kazanarak bu yıl ilk kez katıldığı yarışmaya damgasını vurdu.

Yarışmada, 100 üzerinden 90 ve üzeri puan alanlar ‘Mükemmeliyet’, 80-89 arası puan alanlar ‘Özel’ ödülü almaya hak kazanırken, Türk Telekom 5 projesi ile Mükemmeliyet ödülü, 2 projesi ile de Özel ödülün sahibi oldu.

Yoğun katılım alan Uluslararası Video Ödülleri’ne bu yıl bin 500’e yakın başvuru gerçekleşti.