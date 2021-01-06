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Aktüel Türk Telekom yeni yıla 500 yeni istihdamla başladı
Aktüel

Türk Telekom yeni yıla 500 yeni istihdamla başladı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal: - "Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve Türk Telekom International ile 2020’de toplam 9 binin üzerinde kişi ailemize dâhil oldu"

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:45:16 -
Türk Telekom yeni yıla 500 yeni istihdamla başladı

İSTANBUL (AA) - 2020’de 9 binin üzerinde çalışanı bünyesine katan Türk Telekom Grubu, yeni yılın ilk günlerinde tüm Türkiye’de görev alacak 500 teknikeri daha saha ekibine dâhil etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 81 ilinde 34 binin üzerinde çalışanı bulunan Türk Telekom, salgın sürecinde de istihdama katkısını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom’un telekomünikasyon sektöründe en büyük çalışan ekosistemine sahip şirket olduğunu ifade etti.

Önal, "Sürdürülebilir bir istihdam oluşturmak en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Kesintisiz iletişim sağlamak için her koşulda fedakârca görev yapan saha ekibimize, tüm Türkiye’de görev alacak 500 yeni tekniker katıldı. Türk Telekom ve grup şirketlerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve Türk Telekom International ile 2020’de toplam 9 binin üzerinde kişi ailemize dâhil oldu. Millî sorumluluk bilinciyle istihdama katkı sağlamak ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz ve 2021’de de ülkemizin ekonomisine destek olacağız." değerlendirmesini yaptı.

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