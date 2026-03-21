Türk Telekom veri merkezleri dünya standartlarının ötesinde

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, “Teknoloji birikimimiz ve güçlü altyapımızla Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken, dünya standartlarına yön veren, sürdürülebilir ve yerli bir dijital ekosistem oluşturma vizyonuyla stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Yükselen yeni nesil teknolojiler, günümüzü ve geleceği şekillendirirken artan veri işleme yoğunlukları veri merkezlerindeki dönüşümü beraberinde getiriyor. Türk Telekom olarak sadece kapasite artıran çözümlere değil kapasiteyi en verimli ve sürdürülebilir şekilde yöneten teknolojilere odaklanıyoruz. Tasarımından işletimine tamamen Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan SDSS, sunduğu 1.02 - 1.06 rekor PUE (Güç Kullanım Etkinliği) değeriyle sürdürülebilirlik hedeflerimizi desteklerken; yerli Ar-Ge kabiliyetimizin ve inovasyon yetkinliğimizin küresel arenadaki gücünü de bir kez daha kanıtlıyor” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, dijital çağın ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyor. Türk Telekom, veri merkezlerinin en büyük maliyet ve elektrik tüketim kalemlerinin başında soğutma operasyonlarında hayata geçirdiği yerli çözümle büyük fark yarattı. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen SDSS, yapay zekâ, video servisleri ve 5G gibi yenilikçi teknolojilerin yüksek yoğunluklu iş yüklerini en verimli şekilde yönetmek üzere tasarlandı. Türk Telekom’un İstanbul Esenyurt’taki Veri Merkezi’nde 2021 yılından bu yana test edilen sistem, 2026 Ocak ayında Türkiye’de ilk kez canlı işletime alındı. Sunucuların elektriksel olarak yalıtkan ve ısı iletkenliği son derece yüksek sıvılar içerisinde çalıştırılması prensibine dayanan sistem, hava soğutmalı sistemlere oranla 1.600 kata varan verimlilik ve yüzde 80’e ulaşan elektrik tasarrufu sağlıyor. Hava kanalları, yükseltilmiş döşeme ve yüksek hacimli iklimlendirme altyapılarının ortadan kalkması sayesinde beyaz alan ihtiyacını büyük oranda azaltan sistem, rutubet, korozyon, oksitlenme, titreşim ve akustik stres faktörlerinden tamamen arındırılmış çalışma ortamı sayesinde donanım arıza oranlarında iki kata kadar iyileşme imkânı sunuyor.

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, “Teknoloji birikimimiz ve güçlü altyapımızla Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken, dünya standartlarına yön veren, sürdürülebilir ve yerli bir dijital ekosistem oluşturma vizyonuyla stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Yükselen yeni nesil teknolojiler günümüzü ve geleceği şekillendirirken artan veri işleme yoğunlukları veri merkezlerindeki dönüşümü beraberinde getiriyor. Türk Telekom olarak veri merkezlerimizde sadece kapasite artıran çözümlere değil kapasiteyi en verimli ve sürdürülebilir şekilde yöneten teknolojilere odaklanıyoruz. Tasarımından işletimine tamamen Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan SDSS’i 2021 yılından bu yana test ediyoruz. Ocak ayında Esenyurt Veri Merkezimiz’de canlı işleme alarak Türkiye’de bir ilke imza attık. Geleneksel hava soğutma sistemine oranla verimlilikte ve enerji tasarrufunda büyük fark yaratan bu sistem, mekânsal ve finansal açıdan büyük avantajlar sağlıyor. Fiziksel alan ihtiyacını azaltan bu sistem aynı ölçekteki fiziksel alanda daha fazla sunucu kullanımı ile kapasite artışına olanak tanıyor ve kuru tip dış soğutma yöntemi sayesinde su tüketimini ortadan kaldırarak çevresel etkilerini azaltıyor. Enerji tasarrufu ile karbon salımında doğrudan yüzde 30’lara ulaşan azalma sağlayan SDSS, sunduğu 1.02 - 1.06 rekor PUE (Güç Kullanım Etkinliği) değeriyle sürdürülebilirlik hedeflerimizi desteklerken; yerli Ar-Ge kabiliyetimizin ve inovasyon yetkinliğimizin küresel arenadaki gücünü de bir kez daha kanıtlıyor” dedi.