Türk Telekom ve Nokia’dan bulut tabanlı mobil erişim denemesi Türk Telekom, 5G’nin temel mimarilerinden olan Bulut Radyo Erişim Şebekesi (Cloud-RAN) teknolojisini test etti.

Türk Telekom, 5G’nin temel mimarilerinden olan Bulut Radyo Erişim Şebekesi (Cloud-RAN) teknolojisini test etti. Nokia iş birliği ile Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC 2019) gerçekleştirilen demoda şebekenin sağladığı düşük gecikmeli yüksek iletişim hızı sayesinde katılımcılar üç boyutlu yeni nesil video yerleştirme uygulamasını da deneyimleme imkânı buldular. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, daha az gecikme süresi ile yüksek kapasiteli veri aktarımı sağlayan yeni bulut mimarisi çözümünün mobil iletişim anlayışını yeniden şekillendireceğini belirtti. Kıraç, “Cloud-RAN teknolojisi yalnızca gerçeklik algımızı artıracak yeni servislerin oluşmasına zemin hazırlamakla kalmayacak; Endüstri 4.0 için hayati öneme sahip uygulamaların da önünü açacak” dedi.

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