Türk Telekom Tivibu ile eğitimde 2 kat hızlı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, uzaktan eğitimle başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim sezonunda öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmediğine dikkat çeken Önal, “Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, ‘durdur izle, tekrar izle, geri al izle’ gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de EBA’yla oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımlar devam ediyor

Önal, EBA’yla ilgili olarak da “40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısıyla birlikte 13 bin 500 eğitim kurumunun hızlı internetle buluşmasını sağlıyoruz. EBA platformunun altyapısı da tamamen Türk Telekom’a emanet. Grup şirketimiz Sebit’in Vitamin, Raunt gibi online eğitim çözümleriyle EBA platformuna ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile MentalUP gibi online eğitim platformlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.